¿Qué son las yellow flags? Las pequeñas alertas que no son red flags pero tampoco debes ignorar

Las relaciones de pareja son mucho más complejas de lo que quisiéramos admitir, y mientras que podemos clasificar ciertas situaciones como red flags o green flags que nos ayuda a medir el nivel de salud de nuestra relación, existe una zona intermedia que muchas veces pasa desapercibida: las llamadas yellow flags.

Este término, cada vez más popular al hablar de vínculos afectivos, hace referencia a pequeñas señales de alerta que, por sí solas, no necesariamente significan que una relación sea tóxica o deba terminar, pero que conviene observar antes de que se conviertan en un problema mayor.

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¿Qué son las yellow flags?

Una yellow flag funciona como una señal de alerta que invita a detenerse y observar antes de continuar con la relación, no se trata de una simple zona neutra, sino de un comportamiento de la pareja que genera incomodidad o preocupación, aunque todavía no sea suficiente para considerarlo una red flag.

“Las señales amarillas son los comportamientos que te hacen dudar. No son necesariamente motivos para romper, pero plantean preguntas que merecen un poco más de atención antes de que te precipites en una relación”, dice Michael Kaye, responsable de Comunicación y Narrativas en las marcas E&E de Match Group.

Las yellow flags funcionan, entonces, como una especie de semáforo amarillo emocional: no indican que debas detener la relación inmediatamente, pero sí que es momento de bajar la velocidad, observar y preguntarte qué está ocurriendo.

¿Cómo identificar las yellow flags?

Los expertos ofrecen una guía para identificar las yellow flags en las situaciones más comunes, ya que estas señales suelen ser difíciles de reconocer y pueden generar confusión.

Cómo habla de sus parejas anteriores

Hablar de las relaciones pasadas puede revelar mucho sobre cómo una persona maneja los conflictos, y una posible yellow flag aparece cuando culpa constantemente a sus ex o los califica como “locos” sin asumir ninguna responsabilidad, por lo que es importante prestar atención al tono y contexto con que habla de ellos.

Necesita de validación constante

Buscar cariño y reconocimiento dentro de una relación es completamente normal, pero la alerta aparece cuando una persona necesita constantemente confirmaciones de amor, atención o aprobación y esto comienza a generar dependencia emocional o conflictos.

¿Qué son las yellow flags? Las pequeñas alertas que no son red flags pero tampoco debes ignorar Getty Images

Sus límites no coinciden con los tuyos

Una diferencia de límites no significa automáticamente que exista una relación poco saludable, pero sí puede convertirse en una yellow flag cuando las necesidades de ambos son muy diferentes y ninguno está dispuesto a encontrar un punto de equilibrio.

Sus acciones no siempre coinciden con sus acciones

Prometer algo y olvidarlo ocasionalmente puede ocurrirle a cualquiera, pero si existe una diferencia constante entre lo que tu pareja dice que hará y lo que realmente hace, conviene preguntarse si existe un problema de confianza o compromiso.

Cuando una yellow flag se convierte en una red flag y cómo identificarlo

Algunas red flags son evidentes, como la crueldad hacia una mascota, las mentiras constantes o los comentarios que dañan la autoestima; sin embargo, otras pueden ser más sutiles y difíciles de reconocer, por lo que es importante aprender a identificarlas antes de que se conviertan en problemas mayores.

“La mayor diferencia es que las banderas amarillas invitan a la curiosidad, mientras que las señales de alerta exigen acción”, dice el experto.

En resumen, una yellow flag puede volverse una red flag cuando el comportamiento se repite, aumenta de intensidad, afecta tu bienestar o la otra persona se niega a reconocerlo y cambiarlo.