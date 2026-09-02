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Yellow flags

¿Qué son las yellow flags? Las pequeñas alertas que no son red flags pero tampoco debes ignorar
Amor y Sexo
¿Qué son las yellow flags? Las pequeñas alertas que no son red flags pero tampoco debes ignorar
Cuando la relación no muestra una señal claramente roja ni verde, sino que se encuentra en un punto intermedio, surge una pregunta inevitable: ¿me quedo o me voy?
Septiembre 02, 2026
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Melisa Velázquez