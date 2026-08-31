Las redes sociales se han convertido en la ventana ideal para mostrar prácticamente cada detalle de tu día a día; sin embargo, cada vez son más las parejas que están buscando el camino contrario y deciden vivir su relación bajo la tendencia del quiet dating, donde viven su relación sin dar detalles en internet.

No se trata de ocultar tu relación o mantenerla en secreto, sino de reducir la exposición pública y priorizar la intimidad de la pareja, sin sentir la obligación de publicar fotografías juntos, demostrar constantemente que estás en una relación o anunciar cada aniversario.

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¿Qué es el quiet dating?

El término puede traducirse como “citas tranquilas” y describe una manera de vivir los vínculos románticos con menos presión por hacerlos visibles en redes sociales, quienes adoptan esta tendencia, compartir ocasionalmente una foto junto a su pareja, pero no hacen de su relación el eje central de su contenido digital.

Todas las cosas que viven juntos como los viajes, las cenas románticas, regalos y momentos especiales forman parte de sus recuerdos personales, y no en contenido para sus amigos, seguidores o incluso para desconocidos.

El quiet dating no busca generar misterio ni provocar especulaciones, sino establecer límites entre la vida sentimental, la privacidad de la pareja y la vida digital.

‘Quiet dating’, la tendencia que apuesta por relaciones más privadas y menos expuestas en redes Getty Images

¿Por qué cada vez más parejas se suman a la tendencia quiet dating? (Beneficios)

Para muchas parejas, el quite dating se ha convertido en una forma de vivir el amor de forma más auténtica, sin depender de la validación de las redes sociales, y psicólogos coinciden en que podría tener maravillosos beneficios para quienes buscan un vínculo más fuerte y duradero.

Proteger la intimidad: evitar que opiniones externas influyan en la relación.

evitar que opiniones externas influyan en la relación. Reducir la presión: no sentir la obligación de demostrar felicidad o compartir cada momento.

no sentir la obligación de demostrar felicidad o compartir cada momento. Buscar validación propia: entender que una relación no necesita exposición en redes para ser importante.

entender que una relación no necesita exposición en redes para ser importante. Evitar conflictos públicos: mantener las crisis y problemas de pareja lejos de comentarios y especulaciones de otras personas.

mantener las crisis y problemas de pareja lejos de comentarios y especulaciones de otras personas. Priorizar la vida real: disfrutar los momentos juntos sin convertirlos en contenido para internet.



¿Se necesita publicar a tu pareja en internet para que sea válida?

El quiet dating refleja una nueva forma de entender el amor: priorizar la conexión y los momentos privados por encima de la exposición en redes sociales.

Una cena sin fotografías, un viaje sin publicaciones en tiempo real o un aniversario celebrado únicamente entre dos personas pueden tener el mismo, o incluso mayor significado que una publicación acompañada de cientos de comentarios.