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Amor y Sexo

Top 3 juguetes sexuales para parejas que puedes usar con tu celular

Descubre los gadgets de última generación que borran los kilómetros y llevan el orgasmo a otro nivel.

Abril 03, 2026 • 
Scarlet Valencia
Juguetes sexuales para estimular tu clítoris

Los 3 juguetes sexuales para parejas que puedes usar con tu celular

Getty Images

Si todavía crees que los juguetes sexuales son solo para solteras, estás viviendo en el siglo pasado. La tecnología ha avanzado tanto que ahora tu pareja puede darte el orgasmo de tu vida desde otra ciudad, o desde la otra esquina del restaurante, con solo un swipe en su celular. Si quieres darle un giro tech y muy nasty a tu relación, estos son los juguetitos que tienes que tener en tu radar ahora mismo.

  • Vibradores de panty controlados por app. Diseñados para usarse fuera de casa. Él o tú pueden controlar la intensidad y el ritmo desde una aplicación en cualquier parte del mundo. Según la sexóloga Dra. Jess O’Reilly, esto añade un componente de “juego de poder” y anticipación que eleva la libido.
  • Anillos vibradores sincronizados. Para el placer compartido. Estos anillos no solo estimulan a él, sino que vibran en sincronía con un toy para ella, todo gestionado desde el smartphone.
  • Masajeadores de próstata tech. Para las parejas que quieren explorar el placer masculino. La precisión de los patrones de vibración controlados por IA permite encontrar puntos de placer que manualmente son difíciles de alcanzar.
  • Seguridad y privacidad. Es vital usar marcas con encriptación de datos. La ciberseguridad en el placer es el nuevo estándar del 2026.
mujer en cama con celular. relación larga distancia

Getty Images

Cosmo Tip

¡Úsalos durante una videollamada con tu pareja a distancia! La combinación de estímulo visual y control remoto es la forma más efectiva de combatir la monotonía.

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