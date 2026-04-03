Top 3 juguetes sexuales para parejas que puedes usar con tu celular

Si todavía crees que los juguetes sexuales son solo para solteras, estás viviendo en el siglo pasado. La tecnología ha avanzado tanto que ahora tu pareja puede darte el orgasmo de tu vida desde otra ciudad, o desde la otra esquina del restaurante, con solo un swipe en su celular. Si quieres darle un giro tech y muy nasty a tu relación, estos son los juguetitos que tienes que tener en tu radar ahora mismo.

Vibradores de panty controlados por app. Diseñados para usarse fuera de casa. Él o tú pueden controlar la intensidad y el ritmo desde una aplicación en cualquier parte del mundo. Según la sexóloga Dra. Jess O’Reilly, esto añade un componente de “juego de poder” y anticipación que eleva la libido.

Diseñados para usarse fuera de casa. Él o tú pueden controlar la intensidad y el ritmo desde una aplicación en cualquier parte del mundo. Según la sexóloga Dra. Jess O’Reilly, esto añade un componente de “juego de poder” y anticipación que eleva la libido. Anillos vibradores sincronizados. Para el placer compartido. Estos anillos no solo estimulan a él, sino que vibran en sincronía con un toy para ella, todo gestionado desde el smartphone .

Para el placer compartido. Estos anillos no solo estimulan a él, sino que vibran en sincronía con un para ella, todo gestionado desde el . Masajeadores de próstata tech . Para las parejas que quieren explorar el placer masculino. La precisión de los patrones de vibración controlados por IA permite encontrar puntos de placer que manualmente son difíciles de alcanzar.

Para las parejas que quieren explorar el placer masculino. La precisión de los patrones de vibración controlados por IA permite encontrar puntos de placer que manualmente son difíciles de alcanzar. Seguridad y privacidad. Es vital usar marcas con encriptación de datos. La ciberseguridad en el placer es el nuevo estándar del 2026.

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Cosmo Tip

¡Úsalos durante una videollamada con tu pareja a distancia! La combinación de estímulo visual y control remoto es la forma más efectiva de combatir la monotonía.