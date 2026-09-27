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Amor y Sexo

Síndrome del “novio eterno”: qué es, cómo identificarlo y por qué puede estancar tu vida

Si estás en una relación donde tu pareja no se decide a avanzar y formalizar, podrías ser víctima del “síndrome del novio eterno”, y así te podría afectar.

Septiembre 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Síndrome del “novio eterno”: qué es, cómo identificarlo y por qué puede estancar tu vida

Síndrome del “novio eterno”: qué es, cómo identificarlo y por qué puede estancar tu vida

Getty Images

El “síndrome del novio eterno” describe relaciones que, pese al cariño y la conexión, permanecen estancadas durante meses o años porque los compromisos y planes de futuro siempre se posponen. La expresión, popularizada en redes sociales, alude a vínculos marcados por la espera, la incertidumbre y la falta de definición.

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¿Qué es el síndrome del novio eterno?

El concepto hace referencia a relaciones en las que una persona ocupa el lugar de pareja durante un periodo prolongado, pero el vínculo parece tener un límite que nunca termina de cruzarse. Hay afecto y cierta estabilidad, aunque las conversaciones sobre matrimonio, convivencia, hijos, planes financieros o cualquier otro proyecto a largo plazo suelen posponerse.

La clave no está necesariamente en cuánto tiempo lleva una pareja junta, sino en la diferencia entre lo que una persona espera de la relación y lo que realmente está ocurriendo.

¿Cómo saber si estás saliendo con un “novio eterno”?

No existe una lista oficial de señales, pero hay algunos patrones que pueden hacer que una persona se pregunte si su relación se encuentra estancada.

Piensa demasiado sus movimientos

El exceso de pensamiento puede hacer que una persona, aunque sienta atracción, dude constantemente sobre cómo acercarse o comunicarse. Al esperar el momento perfecto o temer al rechazo, termina sin actuar y la relación puede quedar estancada pese a que existe interés.

Miedo al rechazo

El miedo al rechazo puede hacer que alguien se mantenga a distancia, incluso cuando existe interés, la inseguridad puede llevarlo a interpretar las señales de atracción como simple amabilidad y esperar a que la otra persona dé un indicio más claro.

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Síndrome del “novio eterno”: qué es, cómo identificarlo y por qué puede estancar tu vida

Getty Images

Se acerca y después se aleja

Cuando alguien se acerca y luego toma distancia, puede estar mostrando una dinámica de interés e inseguridad, miedo al compromiso u otras razones; sin embargo, la inconsistencia suele generar incertidumbre y dificultar que la relación avance de manera clara y saludable.

Te deja toda la responsabilidad de la relación

Aunque exista interés, si una sola persona inicia las conversaciones, propone planes y mantiene el contacto, el vínculo difícilmente avanzará, la timidez puede explicar cierta falta de iniciativa, pero la reciprocidad sigue siendo importante para que una relación pueda desarrollarse.

Idealiza la relación

Las expectativas idealizadas sobre cómo debería comenzar una relación pueden dificultar que alguien se acerque. Al buscar el momento perfecto y temer equivocarse, puede quedar paralizado y preferir la fantasía antes que enfrentar la incertidumbre de lo que realmente podría suceder.

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