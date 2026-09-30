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Amor y Sexo

¿Se te puede mover de lugar el DIU durante la intimidad?

¿La penetración profunda puede mover tu DIU? Te explicamos si el sexo puede desplazarlo, qué pasa con sus hilos y qué señales debes vigilar.

Septiembre 30, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Se te puede mover de lugar el DIU durante la intimidad?

Getty Images

Hay muchas dudas cuando se trata del DIU, uno de los métodos anticonceptivos más populares entre las mujeres, sobre todo cuando hablamos de intimidad. Por ejemplo, muchas mujeres se preguntan si su pareja es capaz de sentir el dispositivo intrauterino durante la penetración. En la mayoría de los casos, los hombres no sienten el DIU durante las relaciones sexuales porque dispositivo está colocado dentro del útero, no dentro de la vagina. Sin embargo, los hilos del DIU sí pueden ser perceptibles en algunas ocasiones.

Y de aquí surge otra pregunta: ¿puede la penetración desplazar el DIU? Porque si alguna vez has tenido un coito particularmente profunda, has sentido molestias en cierta posición o tu pareja te ha dicho que puede sentir “algo”, quizá inmediatamente pensaste:
¿Y si movimos el DIU?

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¿Se te puede mover de lugar el DIU durante la intimidad?

La preocupación tiene sentido. Después de todo, tienes un pequeño dispositivo colocado dentro de tu cuerpo y estás teniendo relaciones sexuales relativamente cerca de donde se encuentra. Pero aquí hay un detalle anatómico importantísimo: el DIU está dentro del útero, no en la vagina. Y entre ambos está el cuello uterino, así que no, durante una relación sexual el pene normalmente no entra en contacto directo con el DIU ni puede simplemente empujarlo más arriba o cambiarlo de posición.
Sin embargo, los DIU sí pueden desplazarse o expulsarse en algunos casos.

¿Entonces, el sexo puede mover tu DIU?

En teoría, teniendo sexo bajo condiciones normales, un DIU correctamente colocado no debería ser desplazado. Durante la penetración, el pene entra en la vagina y puede llegar a hacer contacto con el cuello uterino dependiendo de la anatomía, la profundidad y la posición sexual. El DIU, en cambio, está colocado al otro lado del cuello uterino, dentro del útero. Son como dos compartimentos separados por una puerta: el sexo ocurre en uno y el DIU se encuentra en el otra.

Por eso una penetración profunda no implica que golpeará el dispositivo. Entonces, ¿por qué un DIU sí puede moverse o ser expulsado por el útero? Aunque es muy raro que suceda, existen algunos factores externos que aumentan la probabilidad de desplazamiento, como presentar sangrado menstrual abundante. ¿La penetración profunda tampoco puede moverlo? L respuesta es: no importa el tipo de penetración, el pene no debería ser capaz de alcanzar el DIU.

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¿Los hombres pueden sentir tu DIU durante el sexo?

Getty Images

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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