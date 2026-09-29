Hablemos del DIU, uno de los métodos anticonceptivos que más popularidad ha ganado en los últimos años. El dispositivo intrauterino es un pequeño objeto, generalmente en forma de T, que se coloca dentro del útero para prevenir el embarazo. Existen dos tipos principales:



DIU de cobre (no hormonal): el cobre interfiere con la movilidad y función de los espermatozoides, dificultando que fecunden un óvulo. Dependiendo del modelo, puede proteger contra el embarazo durante varios años.



DIU hormonal: libera levonorgestrel, una hormona que, entre otros efectos, espesa el moco cervical y dificulta el paso de los espermatozoides. Dependiendo del dispositivo, puede durar entre 3 y 8 años.

Ahora bien, ya te pusiste el DIU, sobreviviste a la colocación y finalmente llegó el momento de volver a tener sexo. Todo va perfecto hasta que aparece ese pensamiento que probablemente nunca se te había ocurrido antes:

¿Los hombres pueden sentir tu DIU durante el sexo?

¿Puede tu pareja toparse con tu DIU durante la penetración? En la mayoría de los casos, los hombres no deberían sentir el DIU durante las relaciones sexuales porque dispositivo está colocado dentro del útero, no dentro de la vagina. Sin embargo, sí existe una pequeña parte del sistema que sí llega hasta ella y que, ocasionalmente, una pareja puede notar: los hilos del DIU. Entonces, el DIU no puede sentirse como tal, pero sí una parte de este.

Y es que del dispositivo intrauterino salen unos hilos delgados que atraviesan el cuello uterino y quedan en la parte superior de la vagina. Estos existen para que tu médico pueda retirar el método anticonceptivo cuando llegue el momento. Informes del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos señalan que esto ocurre en casos aislados, mientras que Planned Parenthood explica que algunas personas sí reportan sentirlos frecuentemente durante la intimidad.

¿Qué se siente?

Ahora una pregunta aún más curiosa: ¿qué sienten cuando se topan con los hilos del DIU? No existe una sensación universal porque dependerá de factores como la posición de los hilos y la anatomía de cada persona. Pero la sensación no debería ser tan intensa, pues los hilos son muy delgados y con el paso del tiempo se suavizan hasta ser menos perceptibles. Sin embargo, si tu pareja hace mención en que se trata de una sensación incómoda o incluso dolorosa, sí deberías comentarlo con tu ginecólogo para comprobar que todo esté donde debería o incluso para que valore si es viable recortar los hilos. Importantísimo: no intentes recortarlos tú misma.

¿Y si realmente siente el DIU?

Si tu pareja afirma estar tocando el objeto de plático durante la penetración y no solo los hilos, debes consultar con un profesional porque el dispositivo podría haberse desplazado o expulsado. Mientras se comprueba la posición del DIU, puede ser necesario utilizar anticoncepción de respaldo para evitar un embarazo no planeado.