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los hombres pueden sentir el DIU

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Amor y Sexo
¿Los hombres pueden sentir tu DIU durante el sexo?
¿Los hombres pueden sentir el DIU durante el sexo? Te contamos qué puede notar realmente tu pareja durante la penetración y qué pasa con los hilos del DIU.
Septiembre 29, 2026
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Gabriela Velasco Ceja