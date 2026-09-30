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DIU durante las relaciones sexuales
Amor y Sexo
¿Se te puede mover de lugar el DIU durante la intimidad?
¿La penetración profunda puede mover tu DIU? Te explicamos si el sexo puede desplazarlo, qué pasa con sus hilos y qué señales debes vigilar.
Septiembre 30, 2026
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Gabriela Velasco Ceja