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Amor y Sexo

¿Por qué buscas parejas ‘rotas’? La psicología explica el impulso de querer salvarlas

Si eres de las que rescata a sus pareja constantemente, podrías padecer del síndrome de la salvadora, y así es como te afecta para encontrar el amor verdadero.

Mayo 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué buscas parejas ‘rotas’? La psicología explica el impulso de querer salvarlas

¿Por qué buscas parejas ‘rotas’? La psicología explica el impulso de querer salvarlas

Getty Images

Puede que no sea fácil de escuchar, pero la psicología señala que muchas mujeres tienden a enamorarse de personas emocionalmente rotas o con necesidad constante de ser rescatadas, una dinámica donde el amor se confunde con el sacrificio.

A este patrón emocional se le conoce como “síndrome de la salvadora”, y de acuerdo con la psicología, este impulso de ayudar no viene de un amor sincero, sino de heridas emocionales propias y de la necesidad inconsciente de sentirse validados o necesarios.

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¿Qué significa el síndrome de la salvadora?

Las personas que caen en el “síndrome de la salvadora” suelen ser muy empáticas y sienten una fuerte necesidad de ayudar a quienes sufren; sin embargo, en las relaciones esto puede convertirse en una dinámica desequilibrada donde una persona intenta constantemente “arreglar” a la otra, generando desgaste emocional y frustración cuando los cambios no llegan.

¿Por qué buscas parejas que necesitan ser rescatadas?

La idea de “rescatar” a alguien emocionalmente puede sentirse romántica, intensa e incluso heroica, pero los especialistas explican que detrás de esta necesidad, se esconden patrones no sanados.

Deseo de sentirse necesitado

Los psicólogos coinciden en que, algunas personas sienten la necesidad de ser indispensables en una relación y buscan amor o reconocimiento a través de cuidar y “reparar” a su pareja.

Este patrón suele originarse en entornos donde el afecto dependía de complacer o asumir responsabilidades emocionales desde temprana edad, llevando a creer que amar significa sacrificarse por el otro.

¿Por qué buscas parejas ‘rotas’? La psicología explica el impulso de querer salvarlas

¿Por qué buscas parejas ‘rotas’? La psicología explica el impulso de querer salvarlas

Getty Images

Necesidad de drama

Las relaciones caóticas pueden confundirse con amor intenso, ya que las emociones fuertes y las reconciliaciones constantes generan una sensación adictiva; sin embargo, cuando una persona intenta salvar continuamente a su pareja, la relación deja de ser equilibrada y puede provocar desgaste emocional, ansiedad y dependencia afectiva.

Evitar reconocer las heridas propias

La psicología señala que el deseo de “salvar” a la pareja no siempre nace solo del amor, sino también de heridas emocionales propias, inseguridades o miedo al abandono. Además, la cultura ha romantizado la idea de que el amor puede cambiar o curarlo todo, cuando en realidad una relación sana no debería depender de rescatar a alguien.

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