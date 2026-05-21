Hay personas con las que conectamos de forma inmediata, como si existiera una química imposible de explicar y la sensación de estar hechos el uno para el otro; sin embargo, también pueden convertirse en vínculos emocionalmente agotadores debido a la intensidad con la que se viven.

A estas conexiones se les conoce como relaciones kármicas y, aunque dejan grandes aprendizajes, no todas están destinadas a durar para siempre, ¿estás viviendo una de estas experiencias?

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¿Qué son las relaciones kármicas?

De acuerdo con corrientes espirituales, una relación kármica ocurre cuando dos personas se encuentran para resolver aprendizajes pendientes de otras etapas de su vida o experiencias emocionales no sanadas.

Aunque muchas veces se confunden con las “almas gemelas”, la diferencia principal es que las relaciones kármicas suelen llegar para enseñar lecciones profundas, no necesariamente para durar para siempre.

Su intensidad puede hacer que parezcan imposibles de abandonar, incluso cuando generan desgaste emocional.

¿Estás experimentando una relación kármica con tu pareja? Estas son las señales que no debes ignorar kieferpix/Getty Images/iStockphoto

¿Cómo saber si estás en una relación kármica?

Mientras que las almas gemelas suelen traer paz a tu vida, las relaciones kármicas suelen sacudir tu vida por completo y sacarte de tu zona de confort. Estas son algunas de las señales más claras de que estás en una relación kármica.

Conexión inmediata e intensa

Desde el inicio, la relación se sintió diferente, sientes una sensación de familiaridad inexplicable o una atracción casi magnética que avanza demasiado rápido y no sabes ni cómo ni por qué.

Viven constantemente en altibajos

Las discusiones son frecuentes, pero también lo son las reconciliaciones apasionadas, y es que muchas parejas kármicas sienten que no pueden estar juntas, pero tampoco separadas.

Hay dependencia emocional

Uno de los signos más comunes es sentir que el estado emocional depende completamente de la otra persona, haciendo que tus emociones se encuentren en una especie de montaña rusa.

Abre tus heridas más profundas

Celos, inseguridades, miedo al abandono o necesidad de control suelen intensificarse en este tipo de vínculos, ya que la conexión funciona como un espejo emocional.

No puedes soltar aunque te hace daño

Incluso cuando la relación se vuelve agotadora o tóxica, existe una fuerte dificultad para terminarla definitivamente.

¿Las relaciones kármicas son malas?

Las relaciones kármicas no siempre son negativas, ya que pueden ayudar al crecimiento personal y a enfrentar emociones ocultas; sin embargo, el riesgo aparece cuando el sufrimiento y la intensidad se confunden con amor.

Los expertos recuerdan que una relación sana también debe basarse en estabilidad, respeto y bienestar mutuo.