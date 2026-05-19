¿Tu mascota recibe más cariño que tu pareja? Un estudio revela la sorprendente verdad

Durante los últimos años, las personas han cambiado la forma en cómo se relacionan con sus mascotas, pues muchas de ellas se han convertido no solo en compañía, sino en un refugio, de ahí que se genere un vínculo más fuerte que con los humanos.

Incluso hay quienes abrazan a su perro antes que a su pareja al llegar a casa, o quienes tienen más fotos de su gato que de su pareja y hasta celebran sus cumpleaños, y para lo que mucho parece una exageración, la ciencia tiene una respuesta científica.

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¿Por qué las personas se sienten más conectadas a sus mascotas que a sus parejas?

Un estudio reciente publicado por investigadores de la Eötvös Loránd University reveló que los animales de compañía ocupan un lugar único dentro de las relaciones afectivas modernas.

De acuerdo con los resultados del estudio, perros y gatos pueden ofrecer una combinación casi perfecta de compañía, apoyo emocional y ausencia de conflicto, algo que no siempre ocurre en las relaciones de pareja.

Y es que, mientras una pareja puede discutir, exigir atención o generar estrés, una mascota suele representar refugio emocional inmediato, ya que no te juzga, no reclama y siempre parece feliz de verte.

Ese tipo de conexión activa en el cerebro respuestas relacionadas con el bienestar y la reducción del estrés, algo que expertos comparan con ciertos efectos del apego emocional seguro.

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¿Las personas quieren más a sus mascotas que a sus parejas?

No necesariamente, que adores por completo a tu perro o gato, no significa que no estés enamorada de tu pareja, o viceversa, simplemente los vínculos entre mascotas y parejas funciona de forma diferente.

Mientras que el amor romántico involucra deseo, proyectos y complejidad emocional, el cariño que se siente por una mascota se basa en lealtad, rutinas y cuidado incondicional, algo que forma parte incondicional de tu vida diaria, que te proporciona estabilidad.

Esta tendencia surgió durante la pandemia, pues muchas personas encontraron en sus mascotas el refugio y la conexión emocional que necesitaban durante el confinamiento, además, las redes sociales han contribuido a este tipo de conexiones.