¿Qué es la regla “6-7” en las citas? La polémica tendencia que ayuda a encontrar pareja (y por qué es peligrosa)

Durante años se ha sostenido la idea de que muchas personas permanecen solteras debido a sus estándares demasiado altos, especialmente en lo relacionado con el atractivo físico, ya que para algunas, tener una pareja atractiva es un requisito imprescindible.

Por esta razón surge la regla “6-7”, presentada como una estrategia supuestamente más sencilla para encontrar pareja, al invitar a reducir las exigencias en torno al atractivo físico del posible prospecto y así ampliar el rango de opciones.

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¿En qué consiste la regla “6-7” para las citas?

La llamada regla “6-7” se ha hecho viral en redes sociales como TikTok, donde se presenta como un método mucho más rápido para encontrar parejas potenciales en el mundo de las citas, pues consiste en bajar tus estándares.

El 6-7 es una forma de evaluar a los prospectos, pues así como el 10 es tu valor máximo, una persona que se encuentre en tu escala entre el 6 y el 7, es potencialmente una opción para tener una cita, pues simplifica la atracción y la química.

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Por qué se dice que la regla 6-7 no funciona para encontrar el amor verdadero

Expertos en relaciones de pareja y algunos usuarios, advierten que detrás de su aparente practicidad se esconden ideas reduccionistas y potencialmente dañinas sobre las relaciones.

Y es que, esta tendencia fomenta una visión superficial de las personas, reduciéndolas a puntuaciones o criterios rígidos que pueden afectar el autoestima de la otra persona, así como la forma en cómo construyes tus vínculos más importantes.

Por otra parte, al “conformarte” y no buscar lo que realmente quieres, hace que te sientas superior a la otra persona, y a la larga, insatisfecha con tu relación, causando un daño irreparable en la otra persona.

También está el aspecto superficial: ¿cómo defines quién es un “6 o 7”? ¿Por su físico, su altura, su signo zodiacal? “Existe el riesgo de generar resentimiento en ambos lados”, explica la psicóloga Madeleine Roantree. “Si crees que te estás conformando, eso se notará. Y si tu pareja siente que es tu opción segura y no tu verdadero deseo, eso puede ser dañino”.

Más que una guía real para encontrar pareja, la regla “6-7” parece ser un reflejo de cómo las redes sociales han transformado la manera en que se habla del amor: más rápida, más visual y más orientada a la evaluación inmediata.