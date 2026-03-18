¿Por qué a los hombres les obsesiona que te vengas (aunque sea fingido)?

Seamos sinceras: todas hemos sentido esa mirada de expectativa del hombre después de media hora de acción, como si estuviéramos a punto de anunciar a un ganador. Para muchos hombres, el orgasmo femenino no es solo un momento de conexión, es el indicador definitivo de que “hicieron bien su trabajo”. Esta obsesión puede transformar un encuentro delicioso en una presión constante donde el objetivo desplaza al deseo.

¿Por qué les importa tanto? La psicología del “macho proveedor” en la cama

La respuesta está en la autoeficacia sexual. Según estudios de psicología evolutiva y sexualidad masculina, los hombres vinculan su virilidad directamente con su capacidad de “provocar” una respuesta física en su pareja. Para el cerebro masculino, tu orgasmo es un trofeo psicológico; es la prueba tangible de su destreza y poder. Si tú llegas, él se siente un “Alfa” exitoso; si no, su sistema de recompensa interpreta el encuentro como una derrota personal. Por eso, muchos prefieren que finjas a enfrentarse a la realidad de que, a veces, el cuerpo simplemente no está en ese canal.

La trampa de fakearlo o fingirlo

¿Qué pasa en tu mente cuando finges un orgasmo? Getty Images

Aunque parezca el camino fácil para que él se duerma feliz, fingir es pegarte un tiro en el pie. Al hacerlo, estás enviando una señal de refuerzo positivo a algo que no te está funcionando. Si él cree que ese movimiento específico te llevó a las nubes, lo repetirá por el resto de la eternidad, alejándote cada vez más de un placer real. Investigaciones sobre la comunicación en pareja de la Dra. Emily Nagoski, autora de Come As You Are, sugieren que fingir crea una brecha de desconfianza invisible. A la larga, tu cuerpo se condiciona a la actuación y el sexo se vuelve una tarea agotadora en lugar de un espacio de liberación.

Tu placer es tuyo y de nadie más; no es una medalla que él deba colgarse en el cuello. Es momento de romper el guion: si llegas, increíble; si no, el viaje valió la pena igual. La próxima vez que sientas esa presión, recuerda que no eres una máquina de validación. ¡Quien debe (principalmente) estar satisfecha con lo que pasa en la cama eres tú!