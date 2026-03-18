Suscríbete
Amor y Sexo

¿Por qué a los hombres les obsesiona que te vengas (aunque sea fingido)?

Analizamos la psicología del ego masculino y por qué tu placer se ha convertido en su medalla de oro.

Marzo 18, 2026 • 
Scarlet Valencia
Para las mujeres el fin último del sexo no es el orgasmo, sino la intimidad.jpg

¿Por qué a los hombres les obsesiona que te vengas?

Getty images

Seamos sinceras: todas hemos sentido esa mirada de expectativa del hombre después de media hora de acción, como si estuviéramos a punto de anunciar a un ganador. Para muchos hombres, el orgasmo femenino no es solo un momento de conexión, es el indicador definitivo de que “hicieron bien su trabajo”. Esta obsesión puede transformar un encuentro delicioso en una presión constante donde el objetivo desplaza al deseo.

¿Por qué les importa tanto? La psicología del “macho proveedor” en la cama

La respuesta está en la autoeficacia sexual. Según estudios de psicología evolutiva y sexualidad masculina, los hombres vinculan su virilidad directamente con su capacidad de “provocar” una respuesta física en su pareja. Para el cerebro masculino, tu orgasmo es un trofeo psicológico; es la prueba tangible de su destreza y poder. Si tú llegas, él se siente un “Alfa” exitoso; si no, su sistema de recompensa interpreta el encuentro como una derrota personal. Por eso, muchos prefieren que finjas a enfrentarse a la realidad de que, a veces, el cuerpo simplemente no está en ese canal.

La trampa de fakearlo o fingirlo

mujeres con mal carácter

¿Qué pasa en tu mente cuando finges un orgasmo?

Getty Images

Aunque parezca el camino fácil para que él se duerma feliz, fingir es pegarte un tiro en el pie. Al hacerlo, estás enviando una señal de refuerzo positivo a algo que no te está funcionando. Si él cree que ese movimiento específico te llevó a las nubes, lo repetirá por el resto de la eternidad, alejándote cada vez más de un placer real. Investigaciones sobre la comunicación en pareja de la Dra. Emily Nagoski, autora de Come As You Are, sugieren que fingir crea una brecha de desconfianza invisible. A la larga, tu cuerpo se condiciona a la actuación y el sexo se vuelve una tarea agotadora en lugar de un espacio de liberación.

Tu placer es tuyo y de nadie más; no es una medalla que él deba colgarse en el cuello. Es momento de romper el guion: si llegas, increíble; si no, el viaje valió la pena igual. La próxima vez que sientas esa presión, recuerda que no eres una máquina de validación. ¡Quien debe (principalmente) estar satisfecha con lo que pasa en la cama eres tú!

Sigue leyendo...
Cómo grabar un video XXX con tu pareja
3 trucos para hablar con un hombre (y que te escuche)
Engaño de pareja romántica
¿Por qué sueño que mi pareja me engaña?
mujer con camisa sentada en la cama pensando
3 señales de que nunca te va a pedir que sean novios
hombre guapo de perfil viendo el celular
3 señales de que eres su “lugar seguro” mientras llega alguien más
hombre recostado en sillón mirando una tablet
Lo que él piensa cuando NO te escribe (y no, no es que esté “ocupado”)
hombre-inseguro-tiro-completo-sentado-sofa_23-2149837704.jpg
¿Por qué los hombres vuelven cuando ya los estás olvidando? La ciencia del “reaparecer”

orgasmos masculinos qué piensan los hombres alcanzar el clímax|clímax|orgasmos|orgasmos femeninos|sexo|tipos de orgasmo sexo preguntas
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Estas son las 5 posiciones ideales para el sexo anal.jpg
Amor y Sexo
¿Cuántas veces se puede tener intimidad anal sin causar daño?
Febrero 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
truco-para-hacer-el-mejor-sexo-oral.jpg
Amor y Sexo
5 Cosas que los hombres odian del sexo oral
Abril 29, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
vagina huela sepa delicioso
Amor y Sexo
4 Tips para que tus fluidos sepan más rico
Noviembre 08, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
pareja cama
Amor y Sexo
Cosas que las mujeres odian en el sexo
Marzo 25, 2025
 · 
María Dávalos