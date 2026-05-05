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Amor y Sexo

¿Por qué a los hombres les gusta que las mujeres los dominen en la cama?

Algunos hombres disfrutan ceder el control y dejarse dominar por sus parejas en la intimidad. Pero, ¿qué hay detrás de esta preferencia?

Mayo 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué a los hombres les gusta que la mujer tome el control durante el sexo?

¿Por qué a los hombres les gusta que la mujer tome el control durante el sexo?

Getty Images

A muchos hombres no siempre les interesa llevar el control durante el sexo; también disfrutan estar con una mujer con iniciativa, creativa y que tome el dominio en esos momentos íntimos, pues laes parece extremadamente excitante y hot.

Especialistas en psicología y sexualidad coinciden en que ver a una mujer tomar el control en la cama, es una forma diferente de experimentar el placer y la sexualidad, pero también, la dominación femenina les resulta liberador y muy sexy.

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¿Por qué a los hombres les gusta que la mujer tome el control durante el sexo?

Además de los juegos, los juguetes y las diferentes posturas, probar dinámicas distintas puede romper con la rutina y añadir un componente de novedad que muchas parejas buscan, pero también les resulta muy excitante ser controlados en la intimidad.

Estos son algunos de los aspectos que más disfrutan de ser dominados por la mujer en la intimidad:

Les gusta una mujer segura

A muchos hombres les atrae la dominación porque las mujeres seguras de sí mismas proyectan confianza, lo que las hace más atractivas y sexys.

Quieren ser seducidos

A muchos hombres les gusta que las mujeres tomen el control porque los hace sentirse deseados, aumenta su autoestima y bienestar; además, disfrutan ser seducidos y conquistados de forma atractiva.

¿Por qué a los hombres les gusta que la mujer tome el control durante el sexo?

¿Por qué a los hombres les gusta que la mujer tome el control durante el sexo?

Getty Images

Les gusta ser sorprendidos

A muchos hombres les gusta experimentar en el sexo y evitar la rutina, por lo que disfrutan cuando una mujer los sorprende, hace cosas inesperadas y toma la iniciativa.

Les gustan las mujeres dominantes

A muchos hombres les atrae la dominación también por el aspecto visual, ya que disfrutan ver a una mujer segura y en control, especialmente en posiciones donde pueden apreciar mejor su cuerpo.

El gusto por la dominación femenina no responde a una sola causa, sino a una mezcla de factores emocionales, psicológicos y sociales, pues refleja un cambio en la forma en que entendemos el deseo: menos rígido, más libre y, sobre todo, más consciente.

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