¿Por qué deberías probar el sexo frente al espejo? Esto dicen los expertos

Con el tiempo, la rutina puede afectar la vida sexual de la pareja, por lo que innovar es clave para salir de la rutina y reavivar la llama de la pasión, y practicar sexo frente al espejo es una opción sencilla y sensual que, pese a prejuicios o vergüenza, puede ayudar a explorar nuevas formas de placer y fortalecer la confianza sexual.

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¿Por qué deberías probar el sexo frente al espejo?

De acuerdo con la experta Rhian Kivits, el sexo frente al espejo aumenta el placer y aporta variedad, ya que la estimulación visual es un impulso biológico natural que ayuda a mejorar la experiencia.

Por otra parte, el sexo frente al espejo puede intensificar la excitación al estimular el lado exhibicionista, generando una experiencia visual que incluso deja recuerdos eróticos para revivir después.

“Te permite ser un voyeur de tu propia experiencia sexual, puedes obtener una perspectiva diferente y eso puede ser extremadamente erótico. (…) Además, puedes mirarte en el espejo, ver esta maravillosa y sexy escena y olvidar que eres tú”, añade Kivits.

¿Por qué deberías probar el sexo frente al espejo? Getty Images

Beneficios de tener sexo frente al espejo

Verse en el espejo ayuda a mejorar la percepción del propio cuerpo, fortaleciendo la autoestima y promoviendo una relación más positiva y segura con uno mismo, además de otros beneficios.

Mayor conexión en pareja

El espejo no solo refleja cuerpos, también amplifica la complicidad. Al observarse mutuamente, se genera una sensación de voyeurismo compartido que puede intensificar la intimidad, este recurso permite mantener contacto visual indirecto, lo que, según expertos, aumenta la excitación emocional sin necesidad de palabras.

Estimulación visual y sensorial

La vista es uno de los sentidos más poderosos en la respuesta sexual, y al incorporar un espejo añade una dimensión visual que puede elevar la experiencia, haciendo que cada movimiento y gesto cobre una nueva intensidad. Es, en cierto modo, una forma de “verse desde fuera”, lo que puede resultar altamente estimulante.

Exploración y comunicación

También puede convertirse en una herramienta para conocerse mejor, al observar qué movimientos generan mayor respuesta, las parejas pueden ajustar el ritmo y la dinámica, facilitando una comunicación más fluida, incluso sin hablar.

En conclusión, probar el sexo frente al espejo no se trata solo de verse, sino de redescubrirse, es una experiencia que, según los expertos, combina autoconfianza, conexión y exploración en un mismo reflejo.