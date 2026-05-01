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Amor y Sexo

La postura más popular entre los millennials (y por qué les encanta)

En una generación que ha redefinido las reglas del amor, la intimidad y la comunicación, no sorprende que también haya cambiado la forma en la que vive su sexualidad.

Mayo 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
La posición sexual que más disfrutan los millennials

La posición sexual que más disfrutan los millennials

Getty Images

La generación millennial ha cambiado por completo la forma de vivir, se caracterizan por tener una mayor apertura, el diálogo emocional y la búsqueda de conexión, y en sus relaciones ya no sólo priorizan el placer, también buscan complicidad.

Por ello, en la intimidad buscan algo más que placer: priorizan una conexión emocional profunda, eligiendo posturas que favorezcan la cercanía y la complicidad, y en ese contexto, una posición del kamasutra se ha posicionado como una de sus favoritas.

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La posición sexual que más disfrutan los millennials

Un estudio revela que el 66,5% de los jóvenes tiene relaciones sexuales una vez por semana o menos, aunque más del 75% preferiría hacerlo con mayor frecuencia. Sin embargo, lo más preocupante del informe no es esta diferencia en la actividad sexual.

El estudio señala que los millennials se caracterizan por su poco interés en innovar en la cama y prefieren disfrutar de posiciones básicas como el misionero, la más popular entre los jóvenes de 18 a 35 años.

La postura del perrito ocupa el segundo lugar con un 51,8% de preferencia, destacando por su intensidad, mientras que la amazona (mujer arriba) le sigue con un 21,3%, siendo señalada como una de las más favorables para el orgasmo femenino.

La cucharita se acerca al cuarto lugar con un 19,5% de preferencia, mientras que el 69 ocupa el quinto con casi un 16%, ambas destacando por su comodidad, especialmente en momentos relajados como al despertar.

¿Cómo es la posición 21 del kamasutra para tener un orgasmo?

La posición sexual que más disfrutan los millennials

Getty Images

¿Por qué los millennials prefieren estas posturas?

Expertos en relaciones coinciden en que los millennials han impulsado una visión más consciente de la sexualidad, donde el consentimiento, la comunicación y el bienestar emocional ocupan un lugar central. En ese contexto, no es casualidad que una postura asociada con la ternura y la cercanía encabece sus preferencias.

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