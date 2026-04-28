¿Te cuesta llegar al orgasmo? Prueba la posición del kamasutra que expertos aseguran que sí funciona

Expertos en sexualidad explican que la posición 21 del kamasutra, puede ayudar a quienes tienen dificultades para alcanzar el orgasmo solo con la penetración, ya que favorece una mayor estimulación, control del ritmo y ángulos más adecuados para aumentar el placer.

La postura del 21 puede parecer inusual, pero una experta explica que vale la pena probarla por los beneficios que puede aportar en la intimidad y la mejora de la experiencia sexual en pareja, gracias a las sensaciones que causa.

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¿Cómo es la posición 21 del kamasutra para tener un orgasmo?

De acuerdo con Ashley Madison, psicóloga y sexóloga, la posición 21 es una de las más placenteras para las mujeres, sobre todo para quienes les cuesta llegar al orgasmo a través de la penetración.

“Se llama ’21' porque, visualmente, parece que la pareja forma este número. Para practicarla, ella debe acostarse de lado en la cama y levantar las caderas (la figura de ella simulará al número 2) y él, de pie, penetrándola vaginalmente por detrás (la figura de él simulará al número uno). Es una postura poco conocida, pero muy placentera y cómoda de hacer para ambos miembros de la pareja”, cuenta.

¿Por qué es más fácil tener un orgasmo con la posición 21? Getty Images

¿Por qué es más fácil tener un orgasmo con la posición 21?

De acuerdo con la especialista, esta postura favorece la estimulación de las paredes vaginales, incluyendo el llamado “punto G”, y deja el clítoris expuesto para una mayor estimulación.

Además, permite que la mujer tenga las manos libres para explorar otras zonas erógenas como los pechos y mantener contacto visual con su pareja, lo que puede intensificar la experiencia y la conexión.

“En mi práctica clínica como sexóloga, veo cómo muchas parejas y matrimonios se quieren, pero se aburren en la cama, y trabajar la vida sexual es muy importante en pareja. A determinadas edades y momentos del ciclo vital, la sexualidad no surgirá de manera tan espontánea como en la etapa inicial del enamoramiento, por eso, probar cosas nuevas resulta excitante e incluso divertido”, dice la experta.

La posición 21, puede ser una forma de reavivar la chispa en la pareja o de explorar la conexión sexual con alguien nuevo. También se plantea como un juego divertido con un “crush”, para probarla varias veces y ver si se convierte en una de las posturas favoritas en la relación.