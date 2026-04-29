Las posturas que más calorías queman en la cama: el secreto fitness que nadie te había contado

Puede que el ejercicio lo asocies únicamente con el gimnasio, pero especialistas en sexualidad señalan que la intimidad también puede implicar un gasto energético considerable, al mismo tiempo que se disfruta del placer y el orgasmo.

La actividad sexual puede implicar un gasto energético moderado, comparable en algunos casos con caminar a paso rápido, subir escaleras o incluso una rutina sencilla en el gimnasio, quemando varias calorías en cada encuentro romántico y apasionado.

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Posiciones sexuales que ayudan a quemar calorías

Los sexólogos proponen esta idea del “sexercise” como parte de tu actividad física para bajar de peso o mantenerte en forma, asegurando que varias posiciones del kamasutra, no solo ayudan a darle emoción a la intimidad, sino también a quemar calorías.

Estas son las posiciones que más gasto calórico requieren:

Posición de pie: Es una de las más exigentes físicamente, ya que requiere fuerza en piernas, estabilidad del core y equilibrio constante, al mantener el cuerpo erguido durante el movimiento eleva el esfuerzo cardiovascular.

Posición de la carretilla: Durante esta posición, uno de los cuerpos sostiene gran parte de su peso con los brazos, lo que activa hombros, abdomen y espalda, se trata de una de las más intensas en términos de resistencia muscular.

Vaquera o vaquera invertida: En estas posturas, la persona que lidera el movimiento controla el ritmo y la profundidad, lo que implica trabajo activo de muslos, glúteos y abdomen, generando un esfuerzo cardiovascular sostenido.

Misionero con variaciones activas: Aunque suele percibirse como más “estática”, cuando hay movimiento constante de caderas y apoyo prolongado del peso corporal, puede incrementar el gasto energético, especialmente para quien se encuentra arriba.

Sentados cara a cara: Requiere equilibrio, fuerza en piernas y control del torso, además el contacto constante y la necesidad de estabilización aumentan la activación muscular en el tren inferior.

¿Cuántas calorías se queman durante el sexo? Getty Images

¿Cuántas calorías se queman durante el sexo?

El gasto calórico durante la actividad sexual depende de múltiples factores como la duración, la intensidad, la condición física y la participación activa de ambos cuerpos.

En promedio, se estima que puede oscilar entre 70 y 200 calorías por sesión en adultos jóvenes, aunque estas cifras no son universales ni comparables directamente con el ejercicio estructurado.