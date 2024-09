Te decimos qué han revelado los expertos sobre la satisfacción sexual que generan tanto los penes de carne como los de sangre durante la penetració

Existen dos tipos de pene, los de carne y los de sangre. No es que uno sea mejor que otro, pero ambos cuentan con características específicas que los diferencian el uno del otro. En el pene de carne abunda el músculo liso poco elástico, además de que cuenta con una piel gruesa y un glande de mayores dimensiones. Cuando no está erecto tiene buen tamaño y consistencia, es decir, no necesita estar erecto para verse prominente. Podrás detectarlo por sus venas marcadas y superficiales cuando se encuentra en reposo.

Por su parte, el pene de sangre se ve más pequeño y delgado cuando se encuentra en reposo, es hasta que está erecto que aumenta sus dimensiones (puede acrecentar hasta 5 veces su tamaño), además de que presenta rigidez excesiva cuando hay excitación de por medio.

Pene de sangre o de carne: ¿cuál da más placer?

Actualmente no hay estudios científicos que señalen qué tipo de pene es “mejor” durante la intimidad para dar placer, pues sus diferencias no se asocian con cuestiones de rendimiento sexual, sino que se enfocan principalmente en el comportamiento del tamaño entre el estado flácido y erecto.

Existen algunas encuestas en las que las mujeres abordan su preferencia, pero los resultados fueron muy variados. La mitad de las personas encuestadas revelaron que prefieren el pene de carne por su tamaño constante, y la otra mitad señalaron que se decantan por el pene de sangre por su cambio notable durante la erección.

Sin embargo, ninguno de ellos da más o menos placer, pues la satisfacción en una relación sexual depende de diversos factores, como la conexión emocional, la comunicación en la pareja, el juego previo, la estimulación y la atención a las necesidades.