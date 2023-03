5 Cosas que él nunca te confesará sobre su pene

¿Crees saberlo todo sobre su pene? Este artículo te hará cambiar de opinión...

Probablemente pensarás que el pene es muy complejo; cambia de tamaño y de textura como si tuviera vida propia, ¡y es que casi tiene vida propia! Aunque estás familiarizada con el miembro de tu pareja, hay ciertas cosas que él no se atreve a contarte sobre su pene, pero para eso tienes a Cosmopolitan.

También lee: ‘Pearling’: en qué consiste la técnica que Babo se aplicó en el pene

Cosas que los hombres nunca le confesarán a su pareja sobre su pene

Puede “desaparecer”

Cuando un hombre no está excitado o está expuesto a bajas temperaturas, su pene disminuye mucho de tamaño, o como ellos dicen: “se duerme”. Sin embargo, en ocasiones sus dimensiones varían demasiado, tanto que hasta te podría costar trabajo reconocerlo. No te alarmes, es completamente natural que el pene disminuya su tamaño, incluso si usualmente es de grandes proporciones; es como un pene totalmente diferente en comparación con cuando está erecto.

También lee: ‘365 Días’: Michele Morrone hace una inusual revelación sobre su pene

Foto: Getty

Tiene un olor característico

Al igual que la vagina, el pene tiene un olor muy peculiar cuando está sudado. Esto también puede deberse al lubricante natural que secreta el cuerpo del hombre para mantener el pene húmedo: esmegma. Sin embargo, si no se tiene una limpieza adecuada, esta sustancia puede acumularse y generar bacterias y un muy mal olor.

Lee: ¿Cómo disfrutar el sexo si el pene de tu pareja es muy grande?

Foto: getty

No puede controlar sus erecciones

No te molestes con él si tiene una erección mientras están viendo una película, cuando te está abrazando o bien cuando está despertándose, realmente no puede controlar sus erecciones. El hecho de que se le ponga duro down there no significa que esté excitado o pensando en alguien más, a veces sencillamente se trata de un reflejo natural del cuerpo humano.

Te puede interesar: Ni Pete Davidson ni Jason Momoa; este es el actor con el pene más grande

Foto: Getty Images

Juega con él

Simplemente no lo puede evitar, ¡tiene que tocarlo con mucha frecuencia! Definitivamente ha jugado con su pene mientras se mira en el espejo. También es probable que lo haya metido entre sus piernas, tirado de él hacia atrás y dejado que se arroje hacia adelante, ¡y más!

Le gusta sacudirlo

No nos preguntes por qué (de verdad no lo sabemos), pero para ellos es importante darle un fuerte apretón a su miembro una vez que han terminado de orinar. Es algo así como un protocolo que no pueden romper.

También lee: ¿Funcionan los productos para agrandar el miembro masculino?

Foto: Getty

Sigue leyendo:

Las profesiones donde supuestamente están los hombres más infieles.

Los secretos más reveladores del sexo anal.

¿El poliamor y ser infiel es lo mismo?