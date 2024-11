No te cases con una persona que tenga estos 6 hábitos

Antes de dar el “sí quiero” en el alar, toma en cuenta los hábitos diarios de esa persona...

Tomar la decisión de llegar al altar con una persona no es cualquier cosa; se trata de definir quién será tu equipo por el resto de tu vida. ¿Con quién vale la pena construir una relación sana y duradera? Existen algunos hábitos o comportamientos que podrían revelar quién sería una buena pareja para el matrimonio, o por el contrario, otros que podrían ser señales de alerta.

De acuerdo a los expertos, debes evitar casarte con una persona que tenga los siguientes hábitos como parte de su vida diaria...

Nunca te cases con una persona que tiene estos hábitos

Trata mal a los demás

La forma en cómo una persona trata a quienes lo rodean habla mucho sobre cómo se comportará contigo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tu pareja presenta actitudes déspotas, superficiales y descorteses con el personal de un restaurante cuando salen a comer, definitivamente no es una buena señal. También debes prestar especial atención a cómo trata a los animales; una cosa es que no le gusten, pero otra es lastimarlos o darles un trato despectivo.

Adicciones no tratadas

¿Tiene problemas con el alcohol, las drogas o los juegos de azar? Es importante que se ocupe de ellas antes de casarse contigo, pues de no ser tratadas, estas adicciones pueden provocar inestabilidad emocional, familiar y económica, además de mentiras de por medio. Si no reconoce tener un problema, te recomendamos no dar el siguiente paso hasta que sea capaz de hacerlo.

No te escucha

Cuando están conversando sobre cualquier tema de conversación, tus opiniones de ideas pasan a segundo plano porque solo le interesa hablar sobre sus propios asuntos. Otra red flag es que cuando le cuentas alguna anécdota, dicha persona te interrumpe para decir que él o ella vivió lo mismo, pero con mayor intensidad, haciendo a un lado lo que tú estabas diciendo anteriormente.

Miente con frecuencia

La deshonestidad es una de sus características y suele mentirte con frecuencia. La confianza es la base de cualquier relación, y su tu pareja tiene el hábito de decir una mentira tras otra, a pesar de que lo descubras, es una señal de que será difícil confiar en ella a largo plazo. Tu pareja no tiene por qué ocultar las cosas importantes; la falta de transparencia tiende a ocasionar conflictos graves de pareja.

Ira

¿Recurre a la agresividad para resolver problemas? Una persona que se enfada con facilidad, grita, o tiene reacciones desproporcionadas puede causar que la convivencia en pareja sea incómoda o desagradable. La violencia física o verbal es una de las mayores red flags en una relación, pues incluso las formas más sutiles de abuso son señales de alarma.

Tiene desorganización financiera

¿Gasta irresponsablemente y desprecia tus intereses? Sal de ahí si tiene deudas constantes o problemas para administrar su dinero. Llevar las finanzas en pareja de forma responsable es indispensable para una correcta convivencia y para tener estabilidad económica. Si tiene el hábito de priorizar sus necesidades sin considerar las tuyas a la par, es señal de que no sabrá llevar una relación en equipo.