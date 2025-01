¿Cuántas veces al día se autocomplacen los hombres?

Cuando se trata de la masturbación masculina siempre ha sido un tema lleno de curiosidad y rumores, pero la realidad es que no hay un número promedio de masturbaciones que aplique para todos. Cada hombre tiene sus preferencias que varían según distintos factores tanto personales como emocionales.

Ahora bien, según un estudio del Journal of Sex Research, los hombres entre los 18 y 30 años tienden a masturbarse entre 3 y 5 veces por semana, aunque algunos lo hacen varias veces al día y otros con menor frecuencia. Todo depende de su estilo de vida, deseos y necesidades.

Si la pregunta es, ¿por qué los hombres se masturban? La respuesta puede variar mucho, pero las razones más comunes son las siguientes:



Liberar tensión física o emocional.

Reducir el estrés o ayudar a dormir.

Explorar su cuerpo y conocerse mejor.

En resumen, no hay una cantidad exacta que englobe la realidad de cuántas veces al día es “normal” masturbarse. Lo importante es que esta práctica sea saludable, no cause incomodidad emocional o física, y no interfiera con otras áreas de la vida. Al final, lo esencial es que cada persona encuentre el equilibrio que le funcione mejor.