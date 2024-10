Cómo hacer sexo oral a un hombre que no tiene circuncisión

La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio del pene y actualmente sigue siendo un tema de debate social y cultural, pues se practica principalmente por motivos rituales o médicos.

De acuerdo a los expertos, la circuncisión permite llevar a cabo una mejor higiene íntima y disminuye el riesgo de contraer cáncer, infecciones urinarias y de transmisión sexual. pero ¿afecta este procedimiento quirúrgico el placer sexual?

Mientras que algunos cincuncidados afirman tener una mayor sensibilidad o disfrute, otros consideran que la sensación disminuye, por lo tanto, se trata de un tema debatido ya que los estudios han arrojado resultados variados. Algunas investigaciones señalan que la cincuncisión es capaz de disminuir la sensibilidad del pene debido a que el prepucio tiene muchas terminaciones nerviosas, pero otros estudios revelan que no tiene un impacto significativo en la función sexual.

Cómo hacer sexo oral en un pene no cincuncidado

De acuerdo a algunos sexólogos, se debe seguir una serie de consejos para practicarle sexo oral a un hombre que no tiene el pene circuncidado.

De acuerdo a @Eslamsexoficial, lo primero que se debe tomar en cuenta es la retraibilidad del prepucio: “En caso de que sea dificultoso, no se pueda o cause dolor o demasiada sensibilidad, no intentar retraerlo, y practicar el sexo oral con el glande o cabeza cubierta”.

“Hay que tratar con delicadeza los penes cuyo glande no es expuesto por que tienden a ser más sensibles, los lubricantes saborizados a base de agua pueden ayudar mucho y lo más importante, si no retrae fácilmente no lo intenten sino quieren terminar en urgencias”.

Por otro lado, el sitio Vice señala que “tienes que jalar el prepucio un poco. No se siente nada si estás chupando la piel sobre la cabeza”.

Por lo tanto, es de vital importancia utilizar las manos mientras se practica sexo oral. Utiliza el tacto para jalar el prepucio por encima de la cabeza en repetidas ocasiones, es decir, tapar y destapar el pene. Un punto muy importante que debes tomar en cuenta es que cuando hay fricción, puede haber dolor, por lo que se debe mantener húmeda la cabeza del pene para evitar cualquier incomodidad, ya sea con lubricante o con tu propia saliva.