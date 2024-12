3 cosas que enloquecen a los hombres en la cama y les da pena admitir

Cuando se trata de deseos y preferencias sexuales, no siempre es fácil abrirse al 100 %, pero conocer lo que tu pareja disfruta puede hacer toda la diferencia. Aunque cada persona es distinta, hay tres cosas que muchos hombres desean en la cama pero no siempre lo dicen porque les da pena o no saben cómo pedirlo. Aquí te contamos cuáles son y cómo puedes explorarlas.

Más sexo oral

A muchos hombres les encanta el sexo oral, pero no siempre lo piden porque no quieren parecer insistentes. Esta práctica no solo les da placer físico, también los hace sentir deseados y valorados. El sexo oral ofrece una estimulación directa e intensa que pocas cosas igualan. Saber que su pareja lo hace porque quiere y no por compromiso los pone en las nubes.

Tip: Si decides hacerlo, encuentra un ritmo que sea cómodo y placentero para ambos. La comunicación es clave para que la experiencia sea increíble.

Dirty Talk

Las palabras tienen un gran impacto en la intimidad, y a muchos hombres les encanta escuchar frases provocadoras durante el sexo. Hablar sucio aumenta la excitación y refuerza la conexión. Les hace sentir que están en un espacio seguro donde ambos disfrutan sin sentirse juzgados.

Tip: Empieza con frases sencillas, como decir lo que te gusta o cómo te hace sentir. Conforme te sientas más cómoda, prueba con palabras o frases más atrevidas.

Que tomes la iniciativa

Aunque normalmente esperamos que los hombres tomen el control, muchos desean que su pareja tome la iniciativa de vez en cuando, incluso llegar a ser dominante. Esto les permite relajarse y disfrutar sin presión. Además, ver a su pareja segura y confiada es increíblemente atractivo para ellos.

Tip: Sorpréndelo eligiendo una nueva posición o simplemente diciéndole lo que quieres. La confianza es súper sexy y hará que ambos conecten más.

El placer en la intimidad es un trabajo en equipo. Entender los gustos de tu pareja, así como expresar los tuyos, es fundamental para construir una relación íntima plena. Al principio puede ser incómodo hablar de estos temas, pero hacerlo fortalece la confianza y la relación.