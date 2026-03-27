La teoría de abril: ¿Por qué en este mes es más probable que encuentres a tu alma gemela?

Tras la teoría de marzo, que asegura que muchas parejas terminan, surge la teoría de abril, con una idea mucho más prometedora sobre el amor, los vínculos y las relaciones, pues se dice que durante este mes las almas gemelas se encuentran y surgen segundas oportunidades.

Con la llegada de la primavera y sus cambios, abril se considera el mes ideal para encontrar pareja, fortalecer la relación actual o dar segundas oportunidades a relaciones que todavía no están destinadas a terminar.

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¿Qué dice la teoría de abril y cómo influye en el amor?

Aunque no existe una explicación científica y las relaciones dependen de factores como la comunicación, en redes sociales ya circula la idea de que las estaciones del año influyen en el amor.

Un análisis de la Universidad de Washington, plantea que la primavera puede influir en el comportamiento humano, ya que el cambio climático aumenta la serotonina y reduce la melatonina.

Estos cambios hormonales favorecen más interacción social y confianza, lo que puede aumentar la disposición a iniciar nuevas relaciones, o incluso a que ocurran las reconciliaciones.

Otro elemento que alimenta la teoría de abril es el simbolismo de renovación, pues después de los primeros meses del año, que a menudo están marcados por rutinas, frío o estrés, abril representa un nuevo comienzo.

Muchas personas se sienten motivadas a hacer cambios, salir más, probar actividades diferentes o incluso replantear su vida amorosa, una actitud que se muestra más receptiva y puede facilitar encuentros inesperados.

¿Qué dice la teoría de abril y cómo influye en el amor? saiva/Getty Images/iStockphoto

¿Abril es el mes del amor?

Aunque no está confirmado científicamente, muchas personas aseguran haber vivido este patrón, algunos incluso aseguran que es el mes en el que conectaron con su alma gemela o que lograron revivir un amor que creían perdido.

Es por esta razón que muchos han llegado a pensar que es abril el verdadero mes del amor, y no febrero como se cree popularmente, pues además es el mes previo a marzo, donde muchas parejas se separan.

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