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Amor y Sexo

¿Los gatos afectan tu vida amorosa? Esto dice un estudio sobre las mujeres solteras

Más allá del cliché, la ciencia explica qué hay detrás de las solteras con gatos y cómo están afectando a tu vida sentimental.

Marzo 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo afectan los gatos a la vida amorosa de las mujeres?

¿Cómo afectan los gatos a la vida amorosa de las mujeres?

Getty Images

Durante años ha circulado el mito de que las mujeres que adoran a los gatos terminan solteras, de ahí el famoso término de “la solterona de los gatos”; sin embargo, más allá del cliché, algunos estudios han señalado que podría existir una curiosa relación entre la preferencia por los felinos y la soltería.

Y es que, investigadores de la Universidad Estatal de Colorado y la Universidad Estatal de Boise analizaron cómo la presencia de gatos influye en la percepción romántica, y por lógica, en tus relaciones románticas.

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¿Cómo afectan los gatos a la vida amorosa de las mujeres?

El estudio de los investigadores señala que quienes prefieren a los gatos tienen más probabilidades de estar solteras, mientras que las personas con perros no solo tienden a tener más amigos, también es más fácil que tengan citas, lo que deriva en mayores probabilidades de una relación sentimental.

El análisis de 160 mil perfiles de Facebook en Estados Unidos encontró que el 30% de quienes publicaban fotos de gatos eran solteros, frente al 24% de quienes compartían fotos de perros, lo que sugiere que los amantes de los gatos tienen más probabilidades de estar solteros.

Los amantes de los perros tienen en promedio 26 amigos más en Facebook, prefieren zonas rurales y actividades al aire libre, mientras que los amantes de los gatos suelen vivir en ciudades, disfrutar de libros y entretenimiento en casa, y tienden a quedarse más en interiores.

¿Si me gustan los gatos me voy a quedar soltera?

¿Si me gustan los gatos me voy a quedar soltera?

Getty Images

¿Si me gustan los gatos me voy a quedar soltera?

Aunque el estudio alimenta el cliché de que los gatos se asocian con las mujeres solteras, también demuestra que se trata de percepciones y prejuicios culturales, y no necesariamente de una realidad.

Otras investigaciones y análisis culturales muestran que cada vez más mujeres eligen la soltería por decisión propia y no por falta de pareja, es decir, los gatos no arruinan tu vida amorosa, pero sí pueden influir en cómo las personas pueden interpretar tu personalidad.

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