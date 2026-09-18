Hoy en día, existe una cualidad que puede resultar especialmente atractiva en una relación de pareja, y que no tiene que ver con el físico o los grandes gestos románticos, sino con la capacidad de resolver.

Las mujeres pueden sentir cierta debilidad por los hombres que resuelven, y no se trata de que ellos tengan respuesta para todo, pero sí que sean capaces de actuar, que cumplan con lo que prometen, en pocas palabras, que realmente se comprometan con la relación.

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¿Qué es un hombre que resuelve?

En redes sociales, la expresión “hombre que resuelve” suele relacionarse con alguien que toma la iniciativa, organiza planes, se anticipa a ciertas necesidades o busca soluciones prácticas; sin embargo, es importante aclarar que no se trata de limitar al hombre a alguien que paga cuentas o soluciona problemas económicos, pues estos hombres tienen mucho más que aportar.

Un hombre que resuelve también significa que sabe comunicarse, cumple los que dice, toma decisiones, no teme pedir ayuda cuando es necesario y no deja toda la carga mental en manos de la pareja para sostener la relación.

La razón por la que los hombres que resuelven tienen un atractivo irresistible Getty Images

¿Por qué un hombre que resuelve es tan atractivo para las mujeres?

Un hombre que resuelve resulta atractivo por diferentes razones, parte de su atractivo está en esa sensación de tranquilidad que transmite, al ser una persona confiable, pues cuando demuestra con hechos que sabe afrontar los retos de la relación no hay de qué preocuparse.

Una relación más equilibrada surge cuando ambos comparten responsabilidades, se apoyan y encuentran soluciones juntos, sin que todo recaiga en una sola persona, pue quien resuelve suele mostrar iniciativa, responsabilidad y disposición para involucrarse, ellos no esperan que alguien más se haga cargo automáticamente de aquello que también le corresponde.

Por eso, el atractivo de los llamados “hombres que resuelven” no necesariamente está en que tengan todas las respuestas, está en que no se paralizan ante cada problema y entienden que una relación también implica compartir responsabilidades.

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