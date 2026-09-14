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Amor y Sexo

¿Cuánto tiempo puede pasar una mujer sin tener sexo y qué ocurre realmente en su cuerpo?

¿Qué pasa en el cuerpo de una mujer cuando deja de tener sexo durante meses o años? Esto es lo que realmente ocurre con la vagina, el deseo y la excitación.

Septiembre 14, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Qué le pasa a tu cuerpo si no tienes sexo en mucho tiempo

Getty Images

La frecuencia con la que una mujer tiene intimidad es completamente personal. No hay una cifra universal que señale la cantidad de sexo que debe tener una mujer a la semana, al mes o al año. De hecho, algunas mujeres practican el sex detox y pasan largos periodos de tiempo sin tener contacto sexual con otra persona, ya sea por cuestiones físicas, emocionales o espirituales.

Pero ¿pasa algo con tu cuerpo cuando pasas un tiempo sin tener sexo? Spoiler: tu vagina no se “cierra”, no vas a perder la capacidad de tener orgasmos y tampoco existe una cantidad mínima de sexo que una mujer necesite para mantenerse saludable. Puedes pasar tanto tiempo sin tener relaciones sexuales como quieras. Sin embargo, sí pueden existir algunos cambios en la forma en la que experimentas el deseo o la excitación.

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¿Cuánto tiempo puede pasar una mujer sin tener sexo y qué ocurre realmente en su cuerpo?

Lo primero que debes saber es que no existe un límite de tiempo. Una mujer puede pasar semanas, meses, años o toda su vida sin tener relaciones sexuales sin que esto, por sí solo, represente un problema de salud. La respuesta sexual femenina es mucho más compleja y depende de factores físicos, emocionales, hormonales, sociales e incluso de lo que esté ocurriendo en tu relación.

¿Tu deseo sexual puede disminuir si dejas de tener sexo?

Sí, es posible, aunque no necesariamente. El deseo sexual no disminuye inevitablemente con la falta de intimidad. De hecho, algunas
mujeres pueden experimentar una libido más intensa después de pasar un tiempo sin tener sexo, mientras que otras pueden notar que piensan menos en él cuanto menos intimidad tienen.

Muchas veces, el deseo sexual está relacionado con otros factores que no tienen que ver directamente con la frecuencia de las relaciones, como el estrés, ciertos medicamentos, las hormonas, la autoestima, la salud mental, los problemas de pareja o determinadas condiciones médicas.

¿La vagina cambia por no tener sexo?

Este es uno de los mayores mitos. Y la respuesta es no: tu vagina no modifica su tamaño ni “se cierra” por la falta de sexo. Pero sí es importante mencionar que después de la menopausia los niveles de estrógeno disminuyen, lo que puede provocar que el tejido vaginal se vuelva más seco, delgado y menos elástico. En esta etapa, la actividad sexual, con o sin pareja, puede favorecer el flujo sanguíneo en la zona y ayudar a mantener los tejidos vaginales saludables.

Es importante aclarar que estos cambios están relacionados principalmente con la disminución de estrógeno y no simplemente con pasar mucho tiempo sin tener relaciones sexuales.

¿No tener sexo es malo para la salud?

No. La falta de sexo no afecta automáticamente de forma negativa tu salud. Es cierto que la actividad sexual puede tener algunos beneficios físicos y emocionales, pero no tenerla no hace que una persona sea menos saludable.

La verdadera pregunta quizá no sea cuánto tiempo puede pasar una mujer sin sexo, sino cómo se siente con ello. Si estás perfectamente bien, no hay un cronómetro corriendo en tu contra.

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¿Qué pasa si tienes intimidad durante el portal 9/9 este 9 de septiembre?

Getty Images

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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