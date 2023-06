Te da señales de que le gustas y luego te ignora, ¿por qué?

¿Creías que le gustabas y de repente comenzó a ignorarte? Te decimos qué pudo haber pasado

Hablemos específicamente de los hombres en el amor; dicen que las mujeres somos complicadas, pero ¿qué hay de ellos? Sus acciones dicen una cosa y sus palabras otra; en ocasiones no son directos y debes descifrar si realmente les interesas o no, peor aún cuando te dan una serie de señales que podrían indicar que les gustas, pero después proceden a ignorarte. ¿Por qué se comportan de esta forma? Aquí te lo explicamos.

Razones más comunes por las que un hombre te ignora

Le gustas, pero no tanto

Sí, quizás le resultas atractiva, pero no quiere darte señales erróneas con las que puedas pensar que quiere algo serio contigo. Por eso cuando te ve se deja llevar por la atracción física y adopta una actitud coqueta, pero una vez que están lejos prefiere mantener la distancia con el objetivo de no darte una impresión equivocada.

Tiene novia

Dicen que estar a dieta no impide ver el menú, por lo que en ocasiones algunos hombres no dejan de coquetear a pesar de tener pareja, pero sí marcan un límite cuando se dan cuenta de que las cosas podrían subir de nivel con alguien más.

No quiere enamorarse

Puede ser que le gustes tanto que haya preferido alejarse. Quizá en este punto de su vida no está listo para tener una relación sentimental seria y prefiere ser soltero, por lo que alejarse de ti resulta ser la mejor opción para evitar desarrollar sentimientos.

No le interesas

A nadie le disgusta un poco de atención, así que aunque no le gustes a ese chico, si nota que tú estás interesada en él, hará lo posible porque siga siendo así. Sin embargo, eso no quiere decir que comenzará a buscarte o a demostrar interés por ti, solo quiere que sigas enamorada de él o tener “una velita prendida”.

Cree que no estás interesada

Tiene miedo de no ser correspondido, sobre todo si ya desarrolló intensas emociones ti. Si no le has dado señales claras de que tú también estás interesada en él, quizás haya decidido darse por vencido, olvidarte y seguir adelante.