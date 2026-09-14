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cuánto tiempo puede pasar una mujer sin tener sexo

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Amor y Sexo
¿Cuánto tiempo puede pasar una mujer sin tener sexo y qué ocurre realmente en su cuerpo?
¿Qué pasa en el cuerpo de una mujer cuando deja de tener sexo durante meses o años? Esto es lo que realmente ocurre con la vagina, el deseo y la excitación.
Septiembre 14, 2026
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Gabriela Velasco Ceja