7 frases de una mujer inteligente que a los hombres les gusta escuchar

No hay nada más sexy para un hombre que se siente seguro de sí mismo que una mujer con una mente brillante. Olvida el mito de que les asustan las mujeres inteligentes; a los hombres que valen la pena les fascina una mujer que sabe usar las palabras para estimular su intelecto y, de paso, su ego. No se trata de adularlo, se trata de demostrar que estás a su nivel, o por encima, y que aprecias la calidad. Aquí tienes las 7 frases que lo dejarán pensando en ti.

“Me encanta cómo piensas sobre (X tema), tienes un punto de vista muy único": A los hombres les motiva que reconozcas su capacidad analítica. Según la psicología evolutiva, la validación de su intelecto es un disparador de confianza. “Tengo mis propios planes para (tal día), pero me encantaría verte después": Demuestra independencia. Según el autor Matthew Hussey, la autonomía es una cualidad de “alto valor” que los mantiene interesados. “No estoy de acuerdo contigo, pero me fascina cómo defiendes tu postura": Muestra carácter y criterio propio. La fricción intelectual genera una tensión sexual increíblemente potente. “Confío en que sabrás cómo resolverlo, siempre tienes una solución": Esta frase apela a su instinto de “proveedor de soluciones” y refuerza su seguridad a tu lado. “Me haces sentir muy segura, y eso no me pasa con cualquiera": Es una de las frases más poderosas. Según el Dr. Shawn Smith, los hombres valoran profundamente ser el “lugar seguro” de una mujer inteligente. “Cuéntame más sobre eso, me interesa mucho tu pasión por (hobby/trabajo)": La escucha activa demuestra inteligencia emocional y lo hace sentir escuchado en un nivel profundo. “Admiro mucho tu disciplina, es una cualidad muy sexy": No elogias su físico, que ya lo sabe, elogias su carácter. Eso crea un vínculo de respeto mutua de inmediato.

A los hombres que valen la pena les fascina una mujer que sabe usar las palabras para estimular su intelecto y, de paso, su ego. Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “Efecto Galatea”. Cuando elogias una cualidad específica de alguien, como su inteligencia, esa persona tiende a actuar aún más de acuerdo a esa cualidad para mantener tu percepción. ¡Lo estás moldeando a su mejor versión!