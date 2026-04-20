5 señales de que eres su sugar mommy sin saberlo.

Hay una línea muy delgada entre ser una mujer generosa y exitosa, y convertirte en el cajero automático de una persona que tiene alergia a usar su propio dinero. El empoderamiento femenino a veces se confunde con “yo puedo con todo, incluso con tus deudas”, y ¡no, hermana! Si siempre olvida la cartera, si su tarjeta “no pasa” o si tú terminas pagando hasta el aire que respira con la promesa de que “luego te lo paga”, tenemos que hablar.



El “olvidadizo” crónico: Siempre que llega la cuenta en un lugar caro, su cartera está en el coche o mágicamente su app del banco está bloqueada. Si esto pasa más de tres veces, es un patrón, no un error. Proyectos “millonarios” fantasma: Te pide “prestado” para un emprendimiento que nunca arranca o para una emergencia que siempre parece ocurrir justo cuando tú recibes tu bono. Tú pagas el estilo de vida, pero él/ella pone la presencia: Los viajes, las cenas en lugares top y hasta su ropa de diseñador salen de tu tarjeta porque siempre “está pasando por un bache”. Desequilibrio de esfuerzo: Según la psicóloga financiera Dra. Klontz, el dinero es poder. Si tú aportas el 100% del capital y la otra persona no aporta ni apoyo emocional ni gestión del hogar, estás en una relación asimétrica de patrocinio. Manipulación de culpa: Cuando intentas hablar de dinero, se indigna o te acusa de ser “superficial” y de que “el amor no tiene precio”. Alerta: el amor no tiene precio, pero los viajes y las salidas caras sí.

Si siempre olvida la cartera, si su tarjeta “no pasa” o si tú terminas pagando hasta el aire que respira con la promesa de que “luego te lo paga”, tenemos que hablar. Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “infidelidad financiera pasiva”. Sí, así como leíste. Dejar que el otro cargue con todos los gastos sin un acuerdo previo es una forma de abuso sutil que desgasta la admiración, y sin admiración, el sexo muere. ¡Cuidado ahí! Tu éxito es para disfrutarlo tú. Busca a alguien que sume a tu imperio, no que se lo gaste.