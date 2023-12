¿No sabes dónde pasar el Año Nuevo? Los astros te dicen tu destino ideal

La astrología tiene fans y detractores, pero no deja de ser un conjunto de creencias que suelen impactar positivamente en el ánimo y carácter de las personas. A fin de cuentas, saber que, por ejemplo, una libriana suele perseguir la justicia y es, por lo general, equilibrada en su personalidad, tiene efectos en la forma en que la percibimos y tratamos. Así que, basada en los signos del zodiaco, preparé esta selección de destinos pensados para que termines el año con las mejores vibras e inicies 2024 con nuevas intenciones.

Dónde despedir el 2023 para atraer vibra positiva de acuerdo a tu signo zodiacal

Signos de agua

Cáncer, Escorpio y Piscis son los tres signos del zodiaco a los que la astrología occidental vincula con esta fuerza de la naturaleza que los dota de una sensibilidad e intuición de las cuales otros signos carecen. Místicos y receptivos, son ideales para una jornada de bienestar, como un día de hidroterapia en el spa del recién inaugurado Hilton Cancún Mar Caribe All-Inclusive Resort. La zona termal incluye un baño de vapor y sauna con una alberca de inmersión; hay masajes personalizados, tratamientos faciales y suntuosas envolturas corporales con hierbas curativas tradicionales mexicanas. Si prefieres un entorno europeo, elige asolearte en un camastro en el borde de la infinity pool del Six Senses de Ibiza, que, como un espejismo, multiplicará hasta lo lejos el reflejo del agua.

Signos de aire

Géminis, Libra y Acuario son los signos de la atmósfera. Si algo los caracteriza frente a todos los demás elementos del zodiaco es su capacidad de razonamiento: versátiles (Géminis), innovadores y futuristas (Acuario), tienen en Libra un equilibrio que se complementa con su gran capacidad para el disfrute. Para ellos, sugiero una suite de 76 metros cuadrados que pende de un puente sobre el mar Caribe, en el Grand Hyatt Playa del Carmen. Tiene alberca privada, aunque lo mejor es su vista desde lo alto del resort mientras el ruido del mar te arrulla.

Y si quieres algo de acción no tienes más que bajar hasta el lobby, donde a pocos metros encontrarás la Quinta Avenida y su inigualable vida nocturna. Si no te late salir, la oferta culinaria del lugar te dejará con la boca abierta: The Grill, La Cocina Restaurante & Terraza y Sushi N’ Raw Bar te consentirán frente a las olas. En otra sintonía, si estás en viaje de negocios o paseaste por la FIL, el rooftop del VOCO, un nuevo hotel en la colonia Providencia desde el cual verás los edificios más altos de Guadalajara, te volará la cabeza... tómate unas margaritas en las rocas y disfruta de las noches tibias tapatías. Pero hablemos de rascacielos también: si andas por el sur de Estados Unidos no dejes de visitar Charlotte, en North Carolina, que acaba de ser elegida por U.S. News & World Report como la mejor ciudad para vivir en ese país. Es una urbe pequeña, con gran calidad de vida y lo mejor de la vida nocturna, la gastronomía y la arquitectura; sin duda, tendrás interesantes aventuras.

Signos de fuego

Hablemos de Aries, Leo y Sagitario: los tres tienen características fuertes e intensas. Energéticos (Aries), líderes (Leo) y amantes de la libertad (Sagitario), para ellos nada mejor que la ciudad que nunca duerme: Nueva York. Después de recorrerla y vivirla al mil, aprovecha la ciencia del dormir que ha desarrollado Even, la marca que tiene una propiedad en Times Square, Nueva York. Además de menú de almohadas, cortinas black out y el mejor colchón, relájate en la tina con sus amenidades wellness para el baño y mímate con su servicio de té en la noche (pide manzanilla para conciliar el sueño).

Si Manhattan es caro para tu presupuesto y de paso quieres conocer un nuevo sitio, hospédate en el Even que está en Long Island, a menos de una hora en tren que te deja en pleno Midtown. De regreso a casa, en breve estrenará hotel Kimpton en la CDMX: es la cadena que ha revolucionado el concepto de lujo. En Polanco, sobre la calle Virgilio, te encontrarás con un refugio para descansar después de un día –o noche– en la vibrante capital mexicana. Para los valientes y audaces como los arianos, hay una opción más extrema: el hotel Regent Phu Quoc, de lujo y con toda la elegancia, en un destino exótico y poco frecuentado por nuestros coterráneos: Kien Giang, en Vietnam.

Signos de tierra

Tauro es realista y Capricornio es aterrizado, mientras que Virgo es práctico y perfeccionista. Con eso en mente, propongo dos experiencias de glamping, que es mucho más que un camping de lujo: es, de hecho, una experiencia memorable en paisajes que quitan el aliento, con hospedaje en tiendas de campaña, cabañas o casas rodantes que permiten disfrutar de la naturaleza sin restar confort ni elegancia. En primer lugar te sugiero la experiencia de Glampsitting, como el grupo mexicano Presidente ha llamado a este concepto, en Omún San Miguel de Allende, a 20 minutos de este Pueblo Mágico y bajo la marca Viatura Unseen Escapes. Hospédate en tiendas de campaña con albercas calentadas por energía solar y todas las amenidades de un hotel cinco estrellas entre campos de lavanda y olivos.

Mi segunda opción para ti es en Estados Unidos y se trata de una experiencia similar, en un paisaje diferente: The Wander Camp es el punto perfecto para trotamundos que aman las actividades al aire libre y los paisajes de película. Ubicado en Coram, Montana, a 10 minutos en coche de la entrada oeste de Glacier National Park, este glaping se localiza en un terreno de 16 hectáreas llenas de pinos y praderas con vistas a las montañas y un lago propio. Esta experiencia en la montaña incluye ameni- dades que harán que no eches de menos tu casa... además, es un contacto directo con tu elemento.