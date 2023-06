Explora la moda de Lagerfeld, disfruta de increíbles terrazas y aventúrate con las propuestas culinarias este verano en Nueva York

Este verano, Nueva York se pintará de colores para las celebraciones de Pride, la celebración del Orgullo en donde empezó la tradición de los desfiles luego de que el 28 de junio de 1969, un grupo LGBTQ+ se rebeló y protestó luego de una redada policial en Stonewall Inn, un bar gay de Greenwich Village. Estos eventos condujeron al movimiento moderno por los derechos de la comunidad que hoy continúa.

Además de los eventos de Pride que incluyen a Christina Aguilera, o eventos estacionales como Shakespeare in the Park en el Delacorte Theater de Central Park, esta temporada de verano puedes disfrutar de unos drinks al aire libre, comer en restaurantes que te llevarán a viajar por el mundo o ser de l@s primer@s en vivir experiencias como admirar los diseños de Karl Lagerfeld en el Met, la nueva exposición de Harry Potter en Herald Square (en la esquina de la calle 34 y Broadway), hacer el recorrido de Sex and the City antes del estreno de Just Like That y hasta ponerte tu mejor vestido para la gala de Bridgerton.

Cómo vivir en Nueva York como toda una estrella este verano

Explora la moda de Lagerfeld

Cada año, el Costume Institute organiza una exposición que se inaugura justamente en la famosa gala del Met, en la que decenas de celebridades lucen espectaculares diseños. Este año, la muestra Karl Lagerfeld: A Line of Beauty se enfoca el trabajo de este diseñador nacido en Alemania que colaboró para firmas como Chloé, Fendi, y Chanel, desde 1950 hasta su colección final en 2019.

Podrás ver alrededor de 150 piezas acompañadas de bocetos de Lagerfeld, lo que permite conocer parte de su proceso creativo y las relaciones de colaboración con sus costureras principales.

Aventúrate con las propuestas culinarias

En Nueva York se puede viajar por todo el mundo con el paladar gracias a la variedad de propuestas gastronómicas.

Aventúrate con los sabores de Tel Aviv en Mesiba, diseñado por el prometedor chef israelí Eli Buli, que reúne sabores del Mediterráneo oriental: Israel, Líbano, Egipto, Turquía y Palestina; o conoce la propuesta de Cathédrale, que rinde tributo a la cocina del sur de Francia con vestigios de Italia, España y Grecia.

Si te gusta la cocina de India, no dejes de probar la propuesta de Goa New York, de Hemant Bhagwan, conocido chef y restaurantero indio de Toronto, con un menú que ofrece versiones modernas y divertidas. Si lo tuyo es el ramen, visita Tsuta, el famoso spot de Tokio que fue el primer sitio de ramen en el mundo en obtener una estrella Michelin y que ahora tiene su primera ubicación en Dumbo, a solo pasos de las mejores vistas de Manhattan. Aquí encontrarás ingredientes de alta calidad y una innovadora combinación de productos premium como shoyu y trufas que resaltan los sabores de su ramen.

Para una propuesta elevada, prueba el menú de degustación en constante evolución de Luthun, producto de la creatividad del chef Nahid Ahmed, quien tuvo un viaje que incluyó crecer en una familia que dependía de la ayuda alimentaria de la ONU y luego trabajó en restaurantes icónicos como El Bulli, y The French Laundry.

Con el pretexto de la Restaurant Week (que suele llevarse a cabo de julio a agosto) prueba comidas de precio fijo por $29 (almuerzo de dos platos), $39 (cena de dos platos) y $59 (cena de tres platos).

https://www.nycgo.com/restaurant-week

Vive la ciudad como Carrie y sus amigas

Uno de los shows más exitosos que se han grabado en la ciudad es Sex and the City, y una manera de recordarlo, o de prepararte para el estreno de la segunda temporada de Just Like That, es hacer el recorrido de On Location Tours que incluye más de 40 ubicaciones que aparecen en la serie y las películas protagonizadas por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Además de ver los sitios, también tendrás acceso a descuentos especiales.

Baila como parte de Bridgerton

Luego del estreno de Queen Charlotte, nuestro amor por Bridgerton está más vivo que nunca; pero si realmente quieres saber lo que se siente ser parte de la aristocracia inglesa que se ve en la serie de Netflix, puedes comprar un acceso para asistir al baile de la reina The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience, que tiene lugar muy cerca de Hudson Yards.

Se recomienda llevar un atuendo de cóctel, semiformal, formal, o inspirado en el Periodo Regencia. Enfundada en tu mejor vestido de gala, pasarás una velada entre artistas, bebidas y música que te harán sentir parte de la familia Bridgerton. Por ahora la experiencia está programado hasta julio.

Disfruta del verano en las terrazas

Una de las actividades favoritas de los neoyorquinos es disfrutar de las terrazas, ya sea durante un brunch o para compartir unos drinks entre amigos. Te recomendamos rooftops como The Fleur Room, ubicada dentro de Moxy Chelsea y que incluye vistas impresionantes de 360° de la ciudad, con íconos como la Estatua de la Libertad y el Empire State Building.

Para ver otra perspectiva, visita LilliStar, que por estar situada en Brooklyn, del otro lado del río Hudson, regala impresionantes panorámicas de Manhattan y del puente de Williamsburg Bridge. Prueba propuestas como el Wu Wave, con Ojo de Tigre infusionado con hoja de limón, St Germain, Curacao Azul, orgeat de nuez de macadamia, y soda de yuzu; o el Quiver, con Ilegal, Lo-fi Amaaro, lichi, pitaya, perrier de toronja y mezcla de cítricos.

Fotos: Cortesía New York City Tourism + Conventions / Broadway Collection/ Moxy

Descansa en las amplias habitaciones de este hotel ubicado en Dumbo, uno de los más cotizados de Brooklyn, con soluciones de diseño que ahorran espacio, un jardín perfecto para relajarte al aire libre o hacer home office desde los estudios de reuniones y trabajo que reúnen a locales y visitantes.

Vuélvete aliad@ de los desfiles y eventos de Pride

NYC Pride anunció el tema oficial para 2023: “Strength in Solidarity” (“Fuerza en la solidaridad”), para los eventos y la programación de este año.

Una de las actuaciones más esperadas será la de Christina Aguilera como headliner principal del Pride Island. La fiesta anual de baile y recaudación de fondos LGBTQIA+ se llevará a cabo en la Terminal del Ejército de Brooklyn el domingo 25 de junio de 2023.

NYC Pride también anunció los artistas que encabezarán la Marcha del Orgullo de NYC el domingo 25 de junio de 2023, entre ellos Billy Porter, Yasmin Benoit, AC Dumlao, Hope Giselle y Randolfe “Randy” Wicker, con Angelica Ross regresando para un tercer año como conductora.

Dónde quedarte

Moxy Lower East

Esta propuesta inspirada en la historia del Lower East Side como cruce de caminos de entretenimiento y cultura y su papel actual como incubadora de innovación, incluye 303 habitaciones y cinco nuevos establecimientos para beber y comer creados en colaboración con Tao Group Hospitality. Las opciones incluyen el imperdible restaurante japonés Sake No Hana; el salón de piano Silver Lining; el club nocturno subterráneo Loosie’s; el rooftop The Highlight Room; y The Fix, un café y bar que abre del día a la noche en el lobby.

Disfruta de las habitaciones que incluyen ventanas de piso a techo que dan una sensación de amplitud y de todas las comodidades tecnológicas, como espacios de trabajo y estudios de reuniones flexibles.

https://www.marriott.com/en-us/hotels/nycom-moxy-nyc-lower-east-side/