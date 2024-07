Qué visitar en París durante los Juegos Olímpicos 2024

No hay mejor momento para una guía de la ciudad de la luz que el mes en que está en los ojos del mundo por ser la sede de los Juegos Olímpicos

París es una ciudad icónica, la hemos visto en innumerables series y películas, en pinturas, escuchado de ella en canciones y leído en libros y mucho más. Sin duda, una ciudad así tiene una enorme cantidad de monumentos y lugares emblemáticos que visitar, por larga que sea tu estancia, siempre quedan cosas pendientes. Así que, si quieres ser como Emily y animarte a disfrutar de todo lo que esta increíble ciudad tiene que ofrecer, te dejo algunas de mis recomendaciones, sumando algunas que me compartió el equipo de Nuba, agencia de viajes especializada en experiencias de lujo.

Lo básico

Dependiendo de qué tan larga sea tu visita (para mí, lo ideal son por lo menos, cinco días, especialmente si nunca has ido antes), podrás priorizar lo que más te interese ver porque vaya que hay mucho.

La Torre Eiffel y el Campo Marte

Estamos hablando del ícono por excelencia de París y un gran lugar para pasar un rato en esta época de los juegos, ya que será el epicentro de la celebración deportiva. El Campo Marte se transformará en un parque olímpico con pantallas gigantes que transimitrán los eventos en vivo, áreas de picnic y actividades culturales. No olvides subir a la cima de la Torre para una vista panorámica de la ciudad.

Aunque, si quieres disfrutar de una vista que incluya a la Torre Eiffel y otros monumentos importantes, te recomiendo visitar la Tour de Montparnasse, a tan solo 20 min en metro de ahí, su mirador ofrece una vista increíble, te recomiendo comprar los boletos online, ya que puedes tener un ahorro de esta manera.

Qué visitar en París durante los Juegos Olímpicos

Museo del Louvre

No te voy a mentir, este museo puede ser un poco abrumador, con tantas obras de arte tan importantes (holi, Mona Lisa) y su enorme extensión. Si no tienes tanto tiempo, te sugiero ir con un plan de acción, sabiendo qué obras quieres ver y planeando tu recorrido desde antes de llegar. Además, durante las olimpiadas contarán con una serie de exposiciones temporales explorando la relación del arte y el deporte.

Montmartre

Un barrio conocido por su ambiente bohemio e historia artística. Aquí se encuentra la famosa Basílica del Sagrado Corazón (mi favorita de París), puedes pasar horas explorando sus calles y disfrutando de sus cafés. Al bajar de esta zona, te sugiero seguir por la zona de Pigalle, que ofrece también muchos restaurantes e icónicas boulangeries, para probar el mejor pan de París.

Le Marais

Podría decir que esta es mi zona favorita de París, es uno de sus barrios más antiguos, que combina historia, arte y vida nocturna. Puedes pasar un buen rato (si no es que un día entero) caminando sus calles empedradas, llenas de boutiques y bistrós y cafés. Estando aquí, no dejes de visitar la Place des Vosges, un lugar perfecto para darte un break. Ahí se encuentra una sucursal de Carrete, el famoso salón de té.

Catedral de Notre-Dame

Tras el incendio que sufrió en 2019, aún no se puede visitar la catedral por dentro, pero puedes verla desde afuera y asistir a la experiencia de realidad virtual Eternal Notre-Dame. Esta experiencia está en dos ubicaciones, una a unos metros de la catedral y la otra en la Cité de l’Histoire, bajo el Grand Arche de la Défense, ambas son iguales con una duración de 45 minutos y haciendo un recorrido virtual por la catedral previa al incendio y a través de los años, conociendo todo sobre su historia y construcción.

¿Dónde quedarte?

Esto realmente depende de tus planes y lo que quieras visitar, pues hay una enorme oferta de hoteles en distintas zonas. Además, si tu plan es asistir a los Juegos Olímpicos, Nuba sugiere tomar en cuenta los sitios en los que se llevarán a cabo los eventos a los que asistirás y quedarte en las cercanías. Por ejemplo, si tienes boletos para el fútbol en el Parc des Princes o el tenis en Roland Garros, recomiendan el hotel Molitor Paris, por otro lado, si planeas asistir a las competencias de natación o wáter polo en Paris La Défense Arena, nos recomiendan el Sofitel Paris La Défense. Ahora, que si tu viaje solamente coincide con los Juegos, pero no asistirás, una de mis zonas favoritas es Saint Germain de Prés, donde hay muchos hoteles boutique muy chic y en una zona muy cómoda para caminar, en la que encontrarás muchísimos restaurantes y boutiques que visitar.

Lo que hay que probar

Estamos hablando del país famoso por su pastelería y panadería, aquí las panaderías abundan y hay delicias que probar por doquier. Claro, también depende de cuál sea tu antojo, si prefieres algo dulce o salado, algo más clásico o más innovador. Hablando de esto último, está la ya viralísimo crookie, que ya ha sido imitado en muchísimos lugares, pero si lo que quieres es probar el original, dirígete a Maison Louvard, el lugar donde lo inventaron. Puedes pedirlo para llevar o sentarte ahí a disfrutarlo con calma.

Obvio, las crepas también son un must, las encontrarás por todos lados en sus versiones dulces y saladas y, honestamente, para estas no tienes que gastar mucho para comer una muy buena.

Otro imperdible es un buen croissant o pain au chocolat, también los puedes encontrar en muchísimos lados, pero entre mis recomendaciones están los de Chez Meunier y The French Bastards, con varias ubicaciones de cada uno en la ciudad. También puedes visitar Stohrer, una pastelería elegante y emblemática, que lleva preparando sus creaciones desde 1730.

Algo menos común, pero igual recomendable es el flan. Un postre también muy francés y diferente al que aquí conocemos, vale la pena probarlo en alguna de tus visitas a la pastelería.

Tip: Si quieres probar los famosos postres y macarrons de Ladurée, evita la sucursal de Champs Elysées. Hay varias otras por la ciudad y generalmente tienen menos fila.

El shopping

Para mí, ningún viaje está completo sin un rato de compras, algo que me encanta hacer cuando visito otro país, es buscar marcas locales para aprovechar la distancia y comprar cosas que me parezcan diferentes a lo que veo normalmente a mi alrededor. Y, bueno, no te tengo que decir que París es el lugar ideal para hacer algo de shopping.

MAISON LABICHE: Esta marca se especializa en piezas bordadas para mujer, hombre y niños, puedes elegir entre las prendas de su colección, pero algo que me encanta de visitar alguna de sus tres boutiques parisinas es que ofrecen personalización. Puedes bordarle una frase especial a alguna de las t-shirts o hoodies que te gusten y así tener algo único. Esto, además, se me hace una gran opción de souvenir para alguna persona especial, ya que es algo que solamente ellos tendrán.

POLÉNE: Seguramente la has visto mucho en tu feed de IG, pues esta marca de bolsas y accesorios es una de las más hot del momento. Tienen dos boutiques en París y si te interesa comprar una de sus bolsas, te recomiendo ir lo más cercano a la hora de apertura posible, ya que las filas pueden volverse largas para entrar.

GALERIES LAFAYETTE: Entiendo que las compras en tienda departamental no son para todos, puede ser un poco abrumador. Pero si te gusta este tipo de tiendas, este ícono de París es un imperdible, puedes encontrar de todo, desde ropa, accesorios, cosas de casa, productos de belleza, papelería y mucho más. Aunque ve advertida, los tumultos aquí por lo general son bastantes, sin importar la época del año. Al terminar (o antes de iniciar) tus compras, te recomiendo subir al último piso a su rooftop, con una de mis vistas favoritas de la ciudad. Puedes aprovechar y tomarte un café ahí. Además, cruzando la calle tienen otro edificio con su sección Gourmet, donde podrás probar una infinidad de delicias. Si prefieres una opción un poco menos concurrida (aunque no por demasiado), cruzando la calle se encuentra Printemps, otra reconocida departamental francesa con muchísimas opciones.

MERCI: Ubicada en la orilla de Le Marais, es una concept store distintiva de París que vale la pena visitar. Aquí puedes encontrar de todo, desde ropa, accesorios, productos de belleza, hasta muebles y productos de decoración.

Consideraciones olímpicas

París es de las ciudades que más recibe turistas anualmente. Dicho esto, como sede de las Olimpiadas, este número aumentará significativamente, por lo que estarán tomando ciertas medidas para la seguridad de todos los asistentes y es importante tenerlas en cuenta para que no afecte tus planes.

Durante esta temporada, áreas específicas de la ciudad requerirán de un pase digital, llamado el Pass Jeux, para poder acceder a estas (a menos de que tengas boletos para una de las competencias, en ese caso no es necesario el pase). Los pases son gratuitos y se puede aplicar para a través del sitio oficial: pass-jeux.gouv.fr, deberás proporcionar una prueba de identidad y necesiad para acceso. Los aplicantes aprobados, recibirán un código QR después de una revisión de seguridad.

Es importante considerar que se necesitan distintos pases para el periodo pre-Ceremonia de apertura (julio 18-26), los Juegos (julio 26 – agosto 11) y los Paralímpicos (agosto 28 a septiembre 8).