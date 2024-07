Thomas Ceccon se ha vuelto viral en las redes sociales gracias a su gran talento (y a su atractivo físico).

Te entendemos, tú también estás enamorada de Thomas Ceccon y no lo sabías. También es tu novio, pero él no lo sabe. Y es que los medios de comunicación no dejan de hablar sobre el talentoso —y apuesto— nadador italiano que forma parte de los Juegos Olímpicos 2024. Seguramente lo has visto en los titulares de los medios de comunicación más conocidos o en la historia de algunas de tus amigas en Instagram, y es que créenos que hay cientos de videos circulando en Internet, los cuales además de enfocarse en lo bien que nada, también hacen énfasis en su evidente atractivo físico.

Además de llevarse el oro olímpico en los 100 metros de espalda, también obtuvo el bronce en la competencia de relevos 4x100 estilo libro. Y no menos importante, se robó el corazón de millones de fanáticas alrededor del mundo, mismas que han comenzado a preguntarse, ¿quién es la novia de Thomas Ceccon?

¿Quién es la novia de Thomas Ceccon, el apuesto nadador italiano de los Juegos Olímpicos?

Lamentamos informarte que debido a que Thomas Ceccon no publica nada sobre su vida personal en sus redes sociales, se desconoce cuál sea su situación sentimental actual. Lo que sí sabemos es que el deportista nació el 27 de enero de 2001 en Thiene, Italia, por lo que actualmente tiene 23 años.

¿Lo mejor de todo? Si te gustan los hombres altos, debes saber Thomas Ceccon mide 1.97 metros.

“Existe la belleza y despues Thomas Ceccon”, “Por la forma de sus ojos da un aire a Michele Morrone”, “Es una combinación entre Michele Morrone y Jacob Elordi”, “La belleza ya tiene nombre: Thomas” y “Entonces no fui la única que se moría por Thomas”, escribieron algunas internautas en TikTok.