8 actividades originales para disfrutar de la primavera en Colorado

¿Qué hacer en Colorado? Te dejamos una guía imperdible para disfrutar primavera

Con una temporada de primavera que se extiende hasta junio, Colorado ofrece una gran variedad de posibilidades para disfrutar de los últimos días de nieve mientras el paisaje de las montañas se transforma. Con días de sol y temperaturas más cálidas, disfruta de actividades que incluyen relajarte en aguas termales, sobrevolar los paisajes en globo aerostático, pasear por un auténtico pueblo vaquero y fiestas y celebraciones en destinos como Winter Park y Vail.

1) Relájate en aguas termales mientras disfrutas de los paisajes

Imagina un lugar con una gran variedad de espacios para relajarte y donde además puedes elegir la temperatura. Durango Hot Springs Resort & Spa cuenta con 32 piscinas minerales de aguas termales con temperaturas que van entre los 35 y 40 grados, dos piscinas frías, una de 25 metros además de un spa con todas las facilidades.

Por la tarde, recorre el encantador pueblito de Durango, en el que puedes hospedarte en casas de huéspedes como Leland House (721 E 2nd Ave.), que cuenta con espacios con recámara, baño, sala y cocina. No te pierdas el café y el pan dulce de Hermosa Café, ¡sus scones son una delicia!

2) Disfruta una hamburguesa después de esquiar

Si te gusta esquiar, o el snowboard, visita Purgatory Resort, que además de contar con 107 pistas, 4 parques de terreno, y 1,635 acres esquiables, cerrará para la temporada hasta el 28 de abril. Después de un día en las montañas, disfruta del Après-ski en Nugget Mountain Bar.

Muy cerca, recomendamos visitar también James Ranch, donde el ganado se cuida de manera regenerativa, y son 100% alimentados con pasto. Esto le da un sabor diferente a la carne, además de que aquí podrás comprar queso artesanal, o huevos producidos a partir de gallinas en pastoreo. Todos los productos se cultivan orgánicamente.

3) Vive el festival de globos aerostáticos en Telluride

Cuando concluye la temporada de esquí, este destino se transforma para invitarnos a disfrutar de una gran variedad de actividades; entre ellas, el Festival de globos aerostáticos (del 31 de mayo al 2 de junio); el Telluride Jazz Festival (Agosto 9 - 11, 2024) o el original Telluride Mushroom Festival (14 al 18 de agosto de 2024) que celebra todo lo relacionado con la micología, desde lo último en ciencia sobre los hongos hasta una famosa cena de demostración con alimentos silvestres.

Y hablando de comida, no te pierdas 221 South Oak Bistro, una propuesta de la chef local Eliza Gavin quien fue parte de Top Chef y que te cautivará con deliciosas propuestas como Burrata con crumble de avellanas, dúo de sopas o Coles de Bruselas crujientes con champiñones trompeta y salsa macha de maní. Imperdible también Kazahana que ofrece deliciosa comida japonesa que se puede preparar frente a ti en una barra. Descansa en Exceptional Stays’ Heritage Penthouse un condominio renovado de 4 recámaras que cuenta con terraza para disfrutar de la impresionante vista, y que está ubicado en el corazón de Main St, cerca de tiendas, restaurantes y galerías.

4) Conoce más de José Guadalupe Posada y de las orcas

Esta temporada, el Denver Art Museum presenta El mundo esquelético de José Guadalupe Posada, que muestra el trabajo del icónico artista y litógrafo mexicano del siglo XIX cuyas ilustraciones de calaveras y catrinas son parte fundamental del Día de Muertos y han influido en muchos artistas. Skeletal World también incluye arte que muestra su legado.

Muy cerca, puedes tomar lunch en Leven Deli Co., con deliciosos sándwiches de pastrami. Para conocer más sobre uno de los mamíferos más fascinantes del océano, las orcas, no te pierdas Orcas: Our Shared Future en el Denver Museum Of Nature & Science, donde podrás ver una réplica de tamaño real de una familia de orcas mientras escuchas sus relajantes armonías.

5) Mejora tus habilidades en una clínica de esquí en español

Una de las ventajas de visitar Winter Park, es que puedes tomar clínicas especializadas de esquí; por ejemplo, para aprender a esquiar entre árboles, en terrenos empinados, en bumps, o en una clínica totalmente hablada en español. Aunque las de este año ya están agotadas, puedes ir preparándote comprando un Ikon pass, que permite esquiar de diciembre de 2024 hasta abril de 2025 en resorts de Colorado como Aspen Snowmass, Copper Mountain, Winter Park y Steamboat.

Pasa una noche animada en restaurantes como Fraser Valley Distilling o Tabernash Tavern, pero vive además los Spring Bash + Splash, días de sol, nieve suave, música en vivo gratis y diversión. Las celebraciones incluyen una fiesta retro de los 90, y el próximo 20 y 21 de abril el Beach Bash y Spring Splash, donde además de baile en un concierto en vivo puedes divertirte bajo el sol con actividades clásicas en la playa y en un estanque de agua.

6) Pasea por un auténtico pueblo vaquero

Si te gustan las películas de vaqueros, no te puedes perder la oportunidad de visitar Steamboat Springs, donde se enorgullecen de sus tradiciones western y te invitan a participar en ellas con actividades como paseos en trineo o en caballo en un rancho ganadero. Compa el outfit perfecto con sombrero y botas en la icónica tienda F M Light & Sons. ⁠

Para comer, Ore House ofrece deliciosos cortes de carne y hasta de bisonte, mientras Bésame tiene una propuesta de cocina latina, española e internacional, además de un ambiente animado. Aquí el resort de esquí cierra el 21 de abril, por lo que puedes disfrutarlo desde ya con tu Ikon Pass gracias al acceso temprano que permite esquiar desde este abril.

7) Renuévate con una clase de yoga o de meditacióny brinda en las alturas

Beaver Creek estará abierto para esquiar hasta el 14 de abril, pero este lugar invita a solo relajarte y disfrutar de una caminata por el encantador pueblito, donde puedes patinar en hielo o probar restaurantes locales como Blue Moose Pizza. A partir de junio, reserva una experiencia en Beaver Creek’s Wine Excursions, cuyos recorridos terminan en las praderas repletas de flores silvestres de Beano’s Cabin, en una espaciosa terraza con vista a Grouse Mountain para disfrutar de una copa de vino espumoso seguida de maridajes con una tabla de embutidos.

Incluye en tu itinerario una de las clases que ofrece el club deportivo del hotel The Westin Riverfront Resort & Spa, como yoga, meditación con sound bowls, o una animada clase de Spring Beats Hip Hop. Este mismo hotel está estrenando One Rooftop Bar, un sitio perfecto para concluir tu día viendo las montañas y disfrutando de un rico coctel.

8) Celebra el fin de temporada en Vail

Este mes, uno de los destinos favoritos de los mexicanos ofrece un sinfín de oportunidades para celebrar el fin de temporada de esquí; por ejemplo, el 19 de abril se llevará a cabo el Vail Après: End of Season Bash, que incluirá música en vivo de Cas Haley, un artista de country, rock, blues y reggae.

Disfruta del memorable chocolate caliente del hotel Four Seasons Resort and Residences Vail que te hará la envidia de Instagram, o de su famosa escena de Apres en Remedy, el bar que presume un original menú con bebidas como Margarita ‘Al Pastor’; Espresso Martini con Wheatley Vodka, Kahlua, Licor 43 y Lavanda; cervezas artesanales y bebidas sin alcohol con chai, granada y soda de arándano.

El 21 de abril Vail Mountain cerrará la montaña, pero aun después se puede disfrutar de los encantos de este destino, como los jardines alpinos Betty Ford, de los jardines botánicos más altos del mundo y donde puedes celebrar el Día de la Tierra el 22 de abril. No olvides que los Epic Pases 24/25 ya están a la venta para empezar a planear tu aventura en 2025.