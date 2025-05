5 parques imperdibles en Orlando (más allá de Disney)

Orlando es la ciudad con más parques de diversiones en el mundo. Y aunque los parques de Disney suelen venir a la mente, te contamos sobre opciones emocionantes, originales y sobre todo épicas, para vivir experiencias únicas este verano. Desde montañas rusas tan veloces como los Velociraptors o refrescantes aventuras acuáticas, pasando por dragones, hechizos, y videojuegos que cobran vida, te presentamos cinco parques imperdibles en Orlando para vivir este verano y sorprenderte de verdad.

1) Islands of Adventure

Este parque es uno de los más emocionantes y llenos de adrenalina. Calentando motores para el estreno de la nueva película: Jurassic World Rebirth, te espera VelociCoaster, la montaña rusa más rápida y alta de Florida, que está inspirada en Jurassic World y que no solo impresiona por su diseño, sino por la velocidad y la altura a la que te catapulta. Primero te sumerges en el entorno de la película, donde verás velociraptors en movimiento, y luego serás impulsado a casi 50 metros en el aire a más de 110 km/h para ‘escapar’ de estas veloces criaturas.

Otro imperdible dentro en este parque es Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, ubicada en The Wizarding World of Harry Potter. En esta montaña rusa subes en una motocicleta encantada y recorres el Bosque Prohibido, rodeado de

criaturas mágicas, giros inesperados y más. Si abordas el Hogwarts Express, puedes

conectar con Islands of Adventure.

2) Volcano Bay

En verano, el calor en Orlando puede ser intenso, así que una visita a Volcano Bay resulta tanto divertida como refrescante. Este parque acuático temático gira alrededor de un volcán gigante, desde donde parten varios de los toboganes más emocionantes.

Puedes relajarte en alguno de sus dos ríos lentos: uno más tranquilo y otro con corrientes para los que buscan algo de acción, disfrutar de la alberca de olas o animarte a subir a la Krakatau Aqua Coaster, una montaña rusa acuática que te lleva por dentro del volcán. Otros imperdibles son Honu of the Honu ika Moana y Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides, dos toboganes extremos que descienden desde lo alto en línea recta o en serpentina, dependiendo de tu nivel de valentía.

Y si prefieres descansar o tener un espacio más privado, puedes rentar una cabaña con servicio personalizado y amenidades como refrigerador con agua de cortesía, fruta fresca, caja fuerte y toallas limpias. Ideal para recargar energía en medio de tus vacaciones.

3) SeaWorld Orlando

Este verano, y para celebrar su décimo aniversario, Baby Shark y Pinkfong llegarán a SeaWorld para convivir con los visitantes y los bebés animales del parque. Durante un tiempo limitado, podrás disfrutar de un nuevo show en vivo, encuentros con los personajes, mercancía, postres decorados y otras sorpresas.

También tienes que subirte a Expedition Odyssey, una atracción que combina simulación con experiencias reales. Primero, te transportas virtualmente a paisajes espectaculares del Ártico y, al bajar, te espera un encuentro directo con animales polares. Es la primera experiencia ártica inmersiva de este tipo en el mundo.

Tampoco dejes de probar montañas rusas como Mako, Kraken, Ice Breaker o Manta, que ofrecen giros, inmersiones y más.

4) Universal Studios Florida

En este parque te sentirás dentro de tus películas y series favoritas, con atracciones que recrean desde la magia de The Wizarding World of Harry Potter – Diagon Alley, donde puedes subir a Harry Potter and the Escape from Gringotts, hasta el mundo de Illumination’s Minion Land y la ciudad de Springfield, hogar de Los Simpson.

Una de las montañas rusas más icónicas es Hollywood Rip Ride Rockit, donde tú eliges tu propia banda sonora antes de lanzarte a toda velocidad en un recorrido lleno de giros. Esta atracción se despedirá próximamente, así que si quieres vivirla, este verano es el momento perfecto.

Imperdible disfrutar del impresionante show The Bourne Stuntacular. A diferencia de los espectáculos tradicionales, aquí la tecnología 4D se une con acrobacias reales ejecutadas por especialistas que entrenaron durante meses con expertos de Hollywood. Verás fuego real, humo, viento y escenas espectaculares en pantalla que se funden con la acción en vivo… y con Jason Bourne colgando de un helicóptero sobre Dubái o escapando por los tejados de Tánger.

5) El nuevo Universal Epic Universe

Sin duda, la mayor atracción del verano en Orlando será Epic Universe, el nuevo parque de Universal que abrirá oficialmente el 22 de mayo de 2025. Desde que atraviesas el mágico portal Chronos, te sumerges en cinco mundos distintos. El primero es Celestial Park, donde puedes volar en la montaña rusa Stardust Racers o girar entre constelaciones en Constellation Carousel.

Después, puedes adentrarte en el oscuro Dark Universe, hogar de monstruos clásicos como Frankenstein y Drácula. Luego viaja a París en 1920 en The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, donde te espera el juicio de Dolores Umbridge en Harry Potter and the Battle at the Ministry. Si eres gamer, te encantará SUPER NINTENDO WORLD, donde podrás competir en Mario Kart: Bowser’s Challenge, volar en Yoshi’s Adventure y encontrarte con Mario, Luigi, Donkey Kong y más. Finalmente, explora How to Train Your Dragon – Isle of Berk con vistas impresionantes y motivos vikingos para prepararte para la nueva película.

Para complementar esta aventura, puedes hospedarte en Stella Nova Resort, ubicado a solo minutos de Epic Universe y de los demás parques. Al hospedarte en hoteles de Universal tienes beneficios exclusivos como entrada anticipada a los parques de Orlando, transporte gratuito y servicio de entrega directa de tus compras del parque al hotel. Una opción ideal para que tu aventura concluya de manera totalmente épica.