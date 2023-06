El aperitivo más trendy y sofisticado que no puedes dejar de probar este verano

Conoce un poco más sobre el proceso de creación de Garden Spritz, que por cierto, fue de cuatro años

¿Quién dijo que el vino espumoso no se puede tomar en cualquier momento? Muchos lo asociamos con celebración, cosa que no tiene nada de malo (obvi es una excelente opción para estas situaciones), pero eso no significa que no podamos disfrutarlo de manera más cotidiana, incluso maridar una comida completa con vinos espumosos.

A veces somos nosotros mismos quienes nos hacemos creer que el mundo del vino es complicado y sofisticado, temerosos a probar algo nuevo, pero ahí es donde entra Garden Spritz, un espumante de innovación diseñado por CHANDON para ser ese perfecto primer acercamiento al (delicioso) mundo de las burbujas. Se trata de un producto único que une vino espumoso con “garden licqueur” (a base de naranja, producido todo dentro de la misma bodega de CHANDON) que es fresco y perfecto para el momento del aperitivo. ¿La forma ideal de tomarlo? En una copa con hielos, con una ramita de romero y una rodaja de naranja deshidratada.

Fotos: Cortesía Chandon



Para conocer un poco más sobre el proceso de creación de Garden Spritz, que por cierto, fue de cuatro años (OMG!), platiqué con Ana Paula Bartolucci, la integrante más joven del equipo de investigación y desarrollo y primera mujer enoóloga de CHANDON Argentina.

C: Cuéntame sobre el proceso de crear Garden Spritz

A: Fueron cuatro años de investigación y desarrollo de las distintas partes del licor y la base del espumante para ver cuál era la mejor combinación para tener el equilibrio fresco. La idea salió de encontrar el momento del día en el que todavía faltaban las burbujas y pensamos que era el momento del aperitivo, nos fijamos en qué consumía la gente en estos y notamos que eran aperitivos como Vermouth o Fernet y lo que este tipo de bebidas tienen en común es la parte bitter, como buenos argentinos, somos amantes de lo amargo, empezando por el mate.

Para incorporarlo, tenía que ser fuera de la uva porque cuando tienes algo amargo en un vino espumante es un defecto, así que comenzamos a explorar otras frutas hasta que llegamos a la naranja y tuvo mucho sentido porque Argentina es el segundo exportador de esta fruta a nivel mundial. Fuimos a casi 1000 km al norte para conocer las plantaciones de naranjas y sus variedades, esto fue un mundo nuevo para nosotros y después empezamos a experimentar con distintas especias, las posibilidades eran infinitas. Algo importante es que los ingredientes fueran naturales y que nosotros hiciéramos los macerados, todo se hace de manera muy artesanal.

Axel Lloret

C: Hicieron 64 pruebas para llegar a la receta actual, ¿qué fue lo más difícil de todo el proceso?

A: Fue como a la mitad del proceso, en la prueba 34 está vamos seguros de tener el equilibrio justo, lo volvimos a probar una semana después y no nos gustó nada, así que hubo que volver a empezar casi desde cero. Para mí, Garden Spritz siempre fue algo que tenía que ser totalmente disruptivo y diferente dentro del mundo de las burbujas, pero también que marcara la diferencia dentro del mundo de los spritz porque estábamos combinando ambas partes.

C: ¿Hubo alguna parte del proceso que te sorprendiera?

A: La parte amarga fue lo más difícil de domar porque había distintos ingredientes que tenían algo de amargor. También, yo insistía mucho en cosas verdes, probamos menta y albahaca entre otras y yo pensaba: “¿cómo puede ser que no funcionen si son tan ricas?”, pero muchas veces la clorofila te juega en contra porque se extrae y da una sensación que no es tan agradable.

Garden Spritz Axel Lloret

C: ¿Cómo describes el producto final? Y, ¿cuál es tu momento favorito para tomarlo?

A: Frescura es la palabra que va con Garden Spritz, es fácil de tomar y tiene ese efecto tonic que me encanta y es medio peligroso (risas) porque te seca la boca y te dan ganas de seguir tomando. Cuando haces un producto, esa es la satisfacción más grande: que lo quieran seguir tomando.

Me encanta tomarlo los fines de semana cuando hacemos un asado, nunca me falta la copita en mano mientras preparo la comida, pues soy la asadora por excelencia (risas).

C: Eres una de pocas mujeres en una industria dominada por hombres, ¿qué consejo les darías a otras mujeres en adentrarse en esta?

A: Mostrarse tal cual son, ser auténticas e ir con seguridad porque muchas veces es uno el que se pone el peso de cómo es y no la gente alrededor.

Axel Lloret

C: ¿Cuál es el próximo reto que te gustaría enfrentar?

A: Me gusta mucho la parte creativa y de innovación, no siempre tiene que ser crear un producto nuevo, pueden ser cosas más sutiles, es algo que siempre estamos trabajando para ir puliendo el diamante. A futuro, primero que nada, me gustaría asegurar la permanencia de Garden Spritz y después que se abra el juego, tal vez con ediciones especiales u otro free spirit (como son CHANDON Délice y Garden Spritz).

Esfuerzos sustentables

CHANDON es una marca comprometida con el medio ambiente y estos son solamente algunas de las acciones que toman para cuidarlo:



El 100% de sus viñedos están certificados ambientalmente

Todos los viñedos están transicionando a ser orgánicos para el 2027

Desde 1990, el 100% de sus viñedos utilizan el sistema de riego por goteo

Todos los residuos verdes se utilizan para composta

El 100% del agua industrial es reutilizada para riego

Sus botellas son 20% más ligeras que las botellas promedio

Fotos: Cortesía Chandon