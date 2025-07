Experiencias inmersivas que no te puedes perder en Nueva York, Tokio, París y Los Ángeles

Las experiencias inmersivas han cobrado muchísima fuerza en los últimos años. ¿Será por los sentimientos que despiertan en sus asistentes? O, ¿tal vez por el factor instagrameable? No importa cuál sea el motivo, aquí un recuento de algunas de las mejores alrededor del mundo que no te puedes perder cuando visites estos destinos top.

4 experiencias inmersivas en 4 de las ciudades más importantes del mundo

Nueva York, Estados Unidos

La ciudad que nunca duerme está llena de distintas actividades para todos los gustos, no importa si te gusta el arte, el deporte, la moda o ¡todo! Porque sin duda encontrarás algo que hacer. En lo personal, nunca me canso de ir porque cada visita encuentro algo nuevo que descubrir, ya sea una exposición, una obra de teatro o una nueva pop-up store.

Por un lado, está lo clásico: el Met Museum, Guggenheim Museum, MoMa, una visita a la Estatua de la Libertad, subir al Empire State Building, uno (o varios) shows en Broadway, hay opciones también para quienes disfrutan los eventos deportivos, como un partido de los Yankees o Mets o, tal vez uno de los Knicks, obvio, también está la opción del shopping, ya sea en la icónica 5th Avenue o en boutiques más locales en SoHo o Brooklyn. Pero si aun así estás buscando opciones novedosas que visitar, déjame contarte de Mercer Labs.

Ubicado en el FiDi (Financial District), se trata del primer museo de arte y tecnología de la ciudad, creado por artistas y diseñadores que combinan arte digital, proyecciones envolventes y estructuras interactivas. Este museo abrió a principios del año pasado y está compuesto de tres pisos y 15 salas diferentes con experiencias sensoriales e interactivas.

El museo está muy cerca del World Trade Center, así que al terminar tu visita puedes aprovechar para visitar el Oculus, el 9/11 Memorial & Museum o caminar hacia Wall Street. Si haces esto último, te recomiendo seguir tu caminata hacia el Seaport District y caminar junto al río para tomar algunas fotos con el Brooklyn Bridge.

Tokio, Japón

Lo sabes tú y nosotras también, Japón está viviendo un boom de turismo increíble recientemente. En los últimos meses, nuestros feeds se han inundado de stories y posteos de quienes seguimos visitando el país del sol naciente y con buena razón, pues hay muchísimo que ver y hacer ahí, empezando por su capital.

Entre sitios imperdibles como los santuarios Senso-ji y Meiji, visitar el icónico cruce de Shibuya, pasear por las zonas de Akihabara y Ginza y las icónicas tiendas de Don Quijote, una visita a teamLab Borderless: MORI Building Digital Art Museum es parada obligada y, seguramente, ya ha llamado tu atención más de un posteo en redes de este lugar que, sin duda, merece la pena.

Esta es una de dos exhibiciones que el colectivo de arte internacional teamLab tiene en Tokio (el otro, también muy popular se llama teamLab Planets Tokyo) y al entrar a esta te sientes transportado a otro mundo. Está ubicado en la zona de Azabudai Hills y se trata de un museo de arte digital sin mapa, que puedes recorrer de la forma en que tú quieras, interactuando con las obras que salen de sus espacios para conectarse con la de a lado, de esta manera creando un espacio sin fronteras.

Incluso, en una de sus salas puedes ser artista, pues tienen una tecnología en la que tus dibujos se pueden integrar al arte en las paredes, mientras que, en otra, puedes disfrutar de tu té favorito, mientras increíbles imágenes de la naturaleza se proyectan sobre él. La ventaja es que no tienes un límite de tiempo aquí, así que puedes recorrerlo con tanta calma como quieras y tomar todas las fotos que sean necesarias.

Al terminar tu visita, puedes aprovechar que está cerca de la famosa Tokyo Tower y pasar a tomar una foto ella de fondo o subir a uno de sus dos miradores para admirar impresionantes vistas de la ciudad.

París, Francia

Esta ciudad constantemente tiene aperturas y novedades que conocer y a partir del 6 de junio abrió una exposición que no te querrás perder si estás en París: Euphoria Art is in the Air de Balloon Museum, es el evento más grande del mundo dedicado al arte inflable y llega a la capital francesa con 20 nuevas obras interactivas monumentales que transformarán los espacios del Grand Palais de París con instalaciones planeadas especialmente para ellos, invitando a los visitantes a jugar y divertirse con el arte.

Estará ubicada en el Grand Palais hasta el 7 de septiembre y es el plan perfecto para ir en pareja, con amigos o hasta en familia. Este concepto de arte innovador nació en Italia en 2021 y, desde entonces, viaja por el mundo con distintas exposiciones que unen a distintos artistas de diferentes partes del mundo.

Antes o después de tu recorrido, puedes aprovechar para comer ahí mismo en el recién inaugurado Le Grand Café y disfrutar de su menú francés en la increíble terraza que seguramente se convertirá en un hotspot de la ciudad. Al finalizar, puedes caminar junto al Río Sena o dirigirte hacia Champs Elysées para hacer un poco de shopping (dato curioso: ahí se encuentra uno de los Sephora más grandes).

Los Ángeles, Estados Unidos

De Hollywood a Santa Monica, cada zona de LA tiene su encanto y, si es tu primera visita, te recomiendo dividir tus días por zonas, ya que es una ciudad con mucho tráfico y las distancias son largas. Cuando estés por Downtown LA no puedes dejar de visitar The Broad Museum. Para empezar, simplemente el edificio que alberga el museo es llamativo y, adentro alberga una increíble colección de arte contemporáneo que incluye piezas de Jeff Koons, entre otros artistas.

Pero, el motivo por el que entra en esta lista es porque el museo es casa de una de las ya icónicas piezas de Yayoi Kusama, el Infinity Mirror Room, una instalación inmersiva con reflejos y luces infinitas que te sacará de este mundo. Eso sí, ten en cuenta que tu tiempo ahí es limitado, así que desde que pongas el primer pie adentro empieza a absorber el espacio y tomar las fotos que quieras, ya que normalmente hay fila y no te permitirán estar ahí más de un minuto y, si te olvidaste de reservar entrada antes de llegar, no te preocupes porque puedes registrarte estando ahí para poder entrar.

Junto al museo, se encuentra el Walt Disney Concert Hall, que puedes aprovechar para conocer, ya sea por fuera o entrar con algún tour o, si tienes suerte, asistir a algún concierto para disfrutar de la increíble acústica del espacio.

Fotos: Cortesía teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM, Tokyo © teamLab, Brands USA, Balloon Museum.