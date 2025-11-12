3 lugares para resetearte según tu mood si viajas a Houston

Seguramente has escuchado a alguien decir que necesita vacaciones de sus vacaciones. Y es que entre vuelos, itinerarios, comidas y miles de fotos para tu feed de Instagram, a veces terminas más cansada de lo que pensabas. La buena noticia: en Houston hay spas espectaculares que son el plan perfecto para resetearte, consentirte y regresar renovada, ya sea antes de volver a casa o como parte de tu viaje.

Lo mejor es que hay opciones para todos los moods: desde un masaje exprés con tus bffs, un date romántico de wellness, hasta un día completo de desconexión total. Aquí te dejamos una guía de los spas que no puedes perderte en tu próximo viaje a de H-Town.

Young beautiful slim woman in wooden dry sauna in spa centr in white bathrobe with towel on her head. Relaxation wellness and beauty concept. Finnish sauna for strengthening the body’s immune system, removing toxins, resting body and mind. Anastasiia Krivenok/Getty Images

Thompson Spa

Mi mood es: Quiero lujo con vista al skyline

Ubicado en el moderno Thompson Houston Hotel, este spa redefine el lujo con un enfoque inclusivo, diverso y profundamente humano. Su filosofía de “lujo disruptivo” busca ofrecer experiencias que honran todas las formas de bienestar, sin importar el tipo de piel, talla o identidad.

Aquí los tratamientos combinan sabiduría ancestral y tecnología científica de vanguardia para equilibrar cuerpo, mente y espíritu. El personal está especialmente capacitado para atender las necesidades de personas con diferentes tipos de cuerpo y piel, incluyendo las de piel negra e indígena.

Y si lo tuyo es cerrar el día con broche de oro, aprovecha el acceso exclusivo a la alberca rooftop del piso 36, desde donde puedes contemplar el Buffalo Bayou Park mientras tomas un respiro (o una mimosa). Lujo, skyline y calma: el trío perfecto.

Trellis Spa at The Houstonian

Mi mood es: Necesito un reset total

Si lo que buscas es desaparecer del mapa por unas horas, Trellis Spa dentro de The Houstonian Resort es el lugar ideal. Este resort que tiene el tamaño de casi el tamaño de 15 canchas de futbol profesional está rodeado de naturaleza y parece una villa europea en medio de Texas.

Considerado el spa de lujo más grande del estado (y uno de los mejores de Estados Unidos), Trellis combina hospitalidad texana con un diseño de ensueño. Sus albercas al aire libre, jacuzzis, jardines y cabañas privadas son el escenario ideal para desconectarte por completo.

Su menú incluye tratamientos de relajación profunda, masajes personalizados, faciales rejuvenecedores y servicios de salón —perfectos para un get ready glam antes de salir por la noche. También puedes pedir algo del menú healthy del spa y disfrutarlo en los jardines. Aquí, el bienestar se vive a ritmo lento y con una sonrisa.

The Spa at Four Seasons Hotel Houston

Mi mood es: quiero elegancia y glamour

El sello Four Seasons nunca decepciona, y su spa en Houston es prueba de ello. Aquí todo está pensado para que vivas el self-care con el máximo estilo.

Puedes comenzar con una sesión de reflexología, donde tu masajista trabaja los puntos de presión de pies y manos para liberar tensión y restaurar el flujo energético. Luego, pasa al icónico Nail Bar, donde te reciben con una copa de champagne y buena música mientras disfrutas una manicura con productos naturales de Zoya y Dazzle Dry.

¿Quieres algo más exclusivo? Prueba el Southern Scrub & Sip, un ritual corporal que inicia con una exfoliación de bourbon y azúcar moreno y termina con una copa del bourbon artesanal Garrison Brothers, una de las destilerías más premiadas de Estados Unidos. Sofisticación y pura relajación sureña.