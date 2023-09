Celebra el día mundial del turismo y aprende a organizar viajes inteligentes e inolvidables con estos 10 sencillos tips de sobreviencia lejos de casa. Invertir en viajar es invertir en uno mismo

Hoy se celebra el día mundial del turismo por su relevancia social, económica, cultural y personal. El turismo es una actividad muy amplia y diversa que nos permite conocer otros lugares y disfrutar de sus atractivos más destacables, sin embargo, hay que tener una planeación minuciosa para disfrutar del viaje y no tener sorpresas que pueden arruinarte la experiencia.

Estos 10 tips de viaje inteligente aplica para todos los tipos de turismo, no importa a donde vayas, lo que importa es que lo disfrutes y te dejes sorprender por todas las maravillas que nos ofrece este planeta.

Estos son los 10 tips para organizar un viaje inteligente

Fija un presupuesto realista

Antes de planear tu siguiente viaje debes ordenar perfectamente tus finanzas para saber con cuánto capital cuentas para la siguiente experiencia, este es el primer y también es el último paso a considerar ya que todo gira en torno al fondo que le vas a destinar y con base en eso planificar un itinerario.

Puedes empezar por ahorra un porcentaje de tus ingresos o hay quienes recurren a los créditos, sin embargo, esto puede inquietar un poco tu tranquilidad durante el viaje, pues a veces no hay un límite claro entre lo que tienes que gastar y lo que puedes pagar.

Elige un destino

Ahora sí, elige un destino que tienes como prioridad para visitar y disfrutar, pero no te olvides del presupuesto realista que ya planificaste con anterioridad.

Es importante que consideres los lugares que más anhelas conocer, pero es doblemente importante que consideres los que puedes pagar. Las deudas no son una gran opción salvo cuando son necesarias.

Pexels

Escoge un medio de transporte

Para elegir el medio de transporte en el que vas a viajar a tu destino debes considerar todas las opciones y comparar que es más cómodo, qué se ajusta más a tu presupuesto realista y cuál es la diferencia en horas entre uno u otro.

Por supuesto que en este punto debes considerar los días que tienes disponibles para vacacionar, ya que eso también es un factor determinante en esta elección.

Prepara documentación

En caso de ser necesaria y antes de reservar cualquier cosa en el destino que ya elegiste previamente, te sugerimos verificar que todos los documentos que puedan solicitarte se encuentran en regla, identificaciones, pasaportes, etc.

Prepara tu documentación Pexels

Investiga todo sobre el destino

Esto con la finalidad de planear un itinerario y que no pierdas tiempo, también es importante conocer las zonas rojas o peligrosas para que evites acercarte a ellas. Investiga cuales son los lugares más atractivos e imperdibles, así como básicos referentes al tipo de cargadores que debes utilizar, el idioma que hablan, la moneda e incluso si debes adquirir un paquete de telefonía para no quedarte incomunicada durante tu estancia.

Planifica un ruta o itinerario

Ahora sí, entremos en materia: luego de investigar los atractivos turísticos más importantes de tu viaje (y que además estén dentro de tu presupuesto) comienza a considerar aquellos que estén más cercanos al lugar donde piensas hospedarte. Si planeas moverte un poco más de esa zona también considera otro hospedaje, el punto es que disfrutes al máximo el tiempo que estarás en ese lugar sin perderlo en traslados muy largos.

Improvisar también es una opción si en el lugar surgen otras propuestas, pero recuerda siempre que tu seguridad es primero.

Planifica un itinerario para tu próximo viaje Pexels

Elige tus hospedajes

Para elegir adecuadamente tus hospedajes debes considerar tu presupuesto y el atractivo turístico que más deseas conocer de ese destino, finalmente, ese fue el que determinó tu decisión.

Considera que muchas veces sólo es necesario un lugar para dormir, en otras ocasiones sí es necesario que el hospedaje sea all inclusive. Eso depende tu itinerario.

Organiza tus desplazamientos

En el tercer punto consideramos únicamente el transporte a través del cual vas a llegar al destino, en este punto debes considerar el medio a través del cual te vas a desplazar dentro del destino.

Si planeas visitar una zona montañosa, quizá no es muy buena idea que te desplaces con un automóvil rentado, quizá es mejor reservar el servicio de transporte. Recuerda que las condiciones son distintas según la atracción turística.

Investiga todo sobre el destino que deseas visitar Pexels

Cambio de divisa

Este paso es imprescindible pues no podrás hacer absolutamente nada si no utilizas la moneda local, que no te tome por sorpresa, incluso desde la planeación de tus finanzas puedes checar el precio de la moneda y realizar cambios según el comportamiento de esta.

Planifica tu equipaje

No puedes renunciar a este tip de viaje inteligente. Viajar sin lo necesario o viajar con excesos en la maleta puede ser una experiencia que altere todo tu plan. Empaca sólo lo necesario de acuerdo a tu itinerario. La ropa y los zapatos o tenis que lleves a tu viaje podrían ser la diferencia entre unas cómodas e inolvidables vacaciones y una infernales y excedidas vacaciones.

Elige el medio de transporte que más se adecúe a tu tiempo y presupuesto Pexels

Disfruta tu viaje y no olvides tomar foto de los lugares más instagrameables.