¿Cómo empezar a ahorrar y cuáles son los hábitos que te ayudarán a lograrlo?

La inmensa mayoría piensa en ahorrar cuando le sobre el dinero, el problema es que pareciera que este nunca sobra y terminamos sin ahorrar un solo centavo. Por eso, hoy te compartiremos tres pasos muy sencillos para empezar a ahorrar, entendiendo que lo más importante es crear hábitos.

Los 3 hábitos de ahorro que te ayudarán a multiplicar tus ganancias

Ten un ¿para qué?

La mayoría de las personas no ahorra porque no tiene claro para qué usaría el dinero, entonces no se motivan a hacerlo. De este modo se vuelve muy difícil ahorrar, por lo que es esencial que tengas claro en qué destinarás el dinero.

Si no lo tienes claro, entonces es muy fácil que empieces a ahorrar y en cualquier momento termines sacando el dinero, volviendo a empezar en ceros y sin motivación. Por eso es importante pensar ¿para qué quiero ahorrar? y ¿para cuándo necesito ese dinero?

Define 3 propósitos a corto plazo (menos de 1 año), mediano plazo (de 1 a 5 años) y largo plazo (más de 5 años). Sé muy detallado en cuánto necesitas para no quedarte corto. Una vez que tengas claro el destino de tu dinero, piensa ¿cuánto dinero necesitas ahorrar cada mes para que cuando se alcance el propósito tengas dinero suficiente para cumplirlo?

Págate Primero

Como te decía al inicio, el gran error que comete la mayoría es que piensa que van a ahorrar el dinero que les sobra al final de mes, pero eso nunca pasa; es más, a la inmensa mayoría no les sobra dinero a final de mes, sino que les sobra mes al final del dinero por una mala planeación.

A lo que me refiero con pagarte primero, es que en el momento que recibes el dinero, antes de empezar a gastarlo, lo deposites en tu ahorro, así elimnas la tentación de gastarlo. No cometas el error de guardarlo en efectivo o poner todo el dinero en una misma cuenta bancaria.

Primero porque el dinero guardado en efectivo o en el banco pierde valor a lo largo del tiempo por la inflación. Guárdalo en instrumentos que te den rentabilidad y divide el dinero de tu ahorro en diferentes cuentas.

Recorta gastos hormiga

Los gastos hormiga son estas pequeñas fugas de dinero que aparentemente no tienen impacto en tus finanzas pero terminan convirtiendose en gastos elefante si no pones atención; eso lo que te acaba manteniendo en la montaña rusa del dinero. He visto como alguas personas llegan a recuperar hasta un 35% de sus ingresos después de eliminarlos o sustituirlos por mejores opciones.

Empieza revisando ¿cuáles de las apps que pagas en tu telefono realmente utilizas y necesitas?

La mejor forma de eliminarlo es revisando tu estado de cuenta de los últimos tres meses y junto a cada cargo escribe una N de “Necesito” o una Q de “Quiero” y ve cuáles de esos gastos eran productos/servicios que realmente quieres (antojos) y cuáles necesitas. Al inicio dirás que necesitas todo pero es mentira. Ahora ve si lo puedes eliminar o suplir por una mejor opción, como tu café diario de 90 pesos, seguramente hay opciones mucho mejores en precio.

Por otro lado, si tienes deudas quizás pienses, pero ¿cómo voy a ahorrar si tengo deudas?

Haz el mismo ejercicio de pagarte primero, empezando por al menos un 5% de tus ingresos para crear un fondo de emergencia de 6 meses de colchón. Quizás creas que el 5% no es nada, pero es más importante el hábito del ahorro que la cantidad. Una vez que creas el hábito, va a ser más fácil aumentar poco a poco ese porcentaje.

Por Ricardo González Padilla @Rich.gp