5 Hábitos que aumentarán el tamaño del pene de tu pareja de forma natural

Así como existen hábitos que reducen el tamaño del pene de los hombres, también existen aquellos que lo aumentan, ¡descubre cuáles son!

El tamaño del pene no es un indicador de qué tan bueno o malo es un hombre en la cama. Las dimensiones del órgano masculino no tienen que ver con el rendimiento del hombre durante las relaciones sexuales, sin embargo, para algunos hombres tener un pene grande indica mayor virilidad, por lo que buscan remedios para aumentar el volumen de sus genitales. ¿Es posible hacerlo? Existen algunos métodos naturales que pueden aumentar el tamaño del pene durante la erección, ¡te decimos cuáles son!

5 Hábitos que aumentan el tamaño del pene de tu pareja de forma natural

Ejercicios para el suelo pélvico

Los ejercicios de Kegel o de suelo pélvico no son exclusivos de las mujeres, los hombres también pueden practicarlos con el objetivo de entrenar los músculos, prevenir problemas de salud y mantener erecciones más fuertes y largas, lo que hará que su pene aumente sus dimensiones cuando se encuentra erecto.

Seleccionar la actividad física

Cualquier ejercicio es bueno para la salud, pero aquellos que son de alto impacto, como los saltos, debilitan el suelo pélvico y afectan el flujo sanguíneo, dando como resultando una erección más débil y de menor volumen. Los ejercicios recomendados son los cariovasculares, como running, natación, caminata, entre otros.



Cuidar la alimentación

Para que haya una erección exitosa, es necesaria llevar una dieta equilibrada que incluya una gran variedad de frutas y verduras, pues los alimentos ricos en antioxidantes promueven la buena circulación sanguínea del pene.

Ejercicios de alargamiento manual

De acuerdo a Healthline, es posible aumentar el tamaño del pene con el siguiente ejercicio. Ojo: se debe hacer con el pene flácido de una a dos veces por día durante 5 minutos.



Sostén la cabeza del pene Estira el pene hacia arriba durante 10 segundos Tira del pene hacia la izquierda por otros 10 segundos y luego otros 10 hacia la derecha



Cuidar la depilación

Esto no aumenta el tamaño del pene, solo da la apariencia de hacerlo. Rasurarse por completo el vell púbico, a diferencia de lo que se cree, hace que el órgano masculino se vea más reducido. Por el contrario, dejar que el pelo no cubra la base del pene, pero que tampoco se queda libre de este, es lo ideal para que el pene no se vea infantil. Una pequeña capa de pelo es lo recomendable para que luzca más grande.