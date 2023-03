Todo lo que debes saber sobre la rinomodelación con ácido hialurónico

Seguramente has escuchado a varias influencers o celebridades hablar en más de una ocasión sobre la rinomodelación con ácido hialurónico, pero ¿te has preguntado en qué consiste este procedimiento y cómo se lleva a cabo?

Platiqué con la Dra. Concesa Florentina Ibarra Rivera, Médico Cirujano egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de La Salle y Médico Estético egresada del Instituto Panamericano de Profesionales Científicos - UNAM y respondió todas mis dudas —aquellas que seguramente tú también tienes— sobre la rinomodelación con ácido hialurónico.

Rinoplastia vs rinomodelación con ácido hialurónico

La doctora me explicó que si bien el objetivo de ambas es similar, son procedimientos muy diferentes entre sí.

Rinoplastia

“La rinoplastia es un procedimiento quirúrgico que se debe de llevar a cabo en un quirófano por un cirujano otorrinolaringólogo o cirujano plástico. El paciente debe de estar forzosamente bajo anestesia general. Con la rinoplastía se pueden corregir aspectos estéticos pero también es la única manera de corregir aspectos funcionales. Los resultados son permanentes y es necesario guardar reposo para una debida recuperación.

Rinomodelación con ácido hialurónico

Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza en un consultorio médico exclusivamente por médicos estéticos en menos de treinta minutos: “Los resultados son inmediatos, temporales (12 a 18 meses aproximadamente) y no requiere de tiempo de recuperación”.

¿Cuáles son los objetivos principales de una rinomodelación con ácido hialurónico?

Sus objetivos son exclusivamente estéticos. Sus resultados y el área de trabajo son limitados.

“Es importante mencionar que el objetivo de la rinomodelación se cumple cuando la valoración del paciente nos permite realizar el procedimiento y de esta

forma la expectativa sea alcanzable”, menciona Concesa.

¿Sólo funciona como un procedimiento estético o también para cuestiones de salud?

“La rinomodelación es un procedimiento de índole estético, se enfoca únicamente en aspectos de la línea media, como la mejoría del dorso nasal, o sea una nariz más recta, perfilar la punta nasal o crear una punta en caso de que no la haya”.

Ibarra menciona que si se busca corregir aspectos funcionales como por ejemplo, un tabique desviado, la rinomodelación no es la opción ya que es un procedimiento meramente estético y es ahí donde es mejor optar por una rinoplastia.

¿Eres candidata para someterte a este procedimiento?

“Prácticamente todos somos candidatos pero se puede reducir la posibilidad si son narices muy grandes o pesadas, también en pacientes que ya se hayan sometido

previamente a una o más rinoplastías. Esto debido a que una vez que se someten a tal procedimiento quirúrgico, la anatomía de la nariz se ve afectada y los riesgos pueden

aumentar”.

¿En qué consiste el proceso y cómo se lleva a cabo?

De acuerdo a la doctora, si estás pensando en someterte a una rinomodelación con ácido hialurónico, primero debes de acudir a una consulta de valoración en la que se determina si eres candidato o no. El procedimiento se inicia con la explicación al paciente y se le muestra su jeringa prellenada con 1 ml de ácido hialurónico que debe de estar

empaquetada de manera individual, con todos los sellos correspondientes y completamente sellada independientemente de la marca que utilice el doctor.

“Es muy importante ser cuidadoso y solicitar que te muestren tu producto. Después se inicia con el proceso de asepsia o limpieza y finalmente se realiza la aplicación de manera estratégica. No es una misma técnica en todos los pacientes, se debe de individualizar a cada paciente y de acuerdo a las características de su nariz, es la técnica de aplicación y la cantidad de ácido hialurónico aplicado.

¿Cuánto tiempo dura la intervención? ¿Es dolorosa?

La Doctora Concesa Ibarra explica que el procedimiento es relativamente rápido, pues tiene una duración de 15 a 30 minutos.

“Y con respecto al dolor, siéndote muy sincera, la mayoría de mis pacientes lo refieren como un procedimiento incómodo más que doloroso. Es una sensación extraña y a veces algunos pacientes estornudan. Claro que todos tenemos un umbral del dolor distinto pero al ver los resultados, mis pacientes comentan que vale totalmente la pena”.

Cuidados esenciales tras una rinomodelación con ácido hialurónico

No manipular la zona

No dormir completamente boca abajo

No realizar ejercicio

No beber bebidas alcohólicas

No exponerse al sol directo en las siguientes 48 horas después del procedimiento para evitar que haya una inflamación más importante

Efectos secundarios

“Yo divido los efectos secundarios en dos: los que son muy probables y los que son muy poco probables y requieren una vigilancia estrecha.

Los que sí pueden ocurrir son:



Dolor e inflamación en la zona

Probables hematomas (estos desaparecen al rededor del día 5 al día 8 después del procedimiento).

Y los efectos secundarios no esperados y no frecuentes pero sí posibles, que afortunadamente no hemos tenido ninguno en el consultorio, son:

Oclusión vascular

Compresión vascular

Ambos suceden cuando se coloca ácido hialurónico en alguna vena o arteria o comprimir alguna de estas. Estas complicaciones son de extremo cuidado y se debe de contactar a tu médico lo más pronto posible para que se aplique hialuronidasa y se deshaga el ácido dentro de lanariz.

¿Cuánto dura el efecto de la rinomodelación con ácido hialurónico?

La doctora explica que esto va a depender por completo del metabolismo del paciente y de la calidad del producto aplicado. Del metabolismo tiene mucho que ver si es rápido o lento, si se consumen cosas que aceleran nuestro metabolismo como el café, si se consumen cosas que nos oxidan como el tabaco o el alcohol, o si se realiza mucho ejercicio.

“Esto debido a que el ácido hialurónico es una molécula capaz de atraer y retener mucha agua, entonces sí nos

deshidratamos y llevamos una vida poco saludable, resultará en una duración inevitablemente más corta.Con respecto a la calidad del ácido hialurónico, si no es de buena calidad puede afectar su durabilidad. Yo siempre recomiendo ácidos hialurónicos de laboratorios certificados con sus permisos y sellos correspondientes, así como acudir con doctores capacitados y certificados por las marcas”.

Aproximadamente, ¿cuánto cuesta una rinomodelación con ácido hialurónico?

“El costo depende de la calidad del producto, de la zona y el estado en donde esté la clínica o el doctor. También es importante mencionar que es un procedimiento electivo,

que no es necesario para el bienestar o la salud, es meramente estético. Por eso es que el médico es libre de elegir el rango de costos, pero normalmente puedes

encontrar el procedimiento al rededor de $5,000 a $10,000 pesos mexicanos.

