En la actualidad, cada vez es más difícil vivir en paz; una de las cosas que te puede llevar al límite es tu trabajo, ¡continúa leyendo para conocer varias señales que indican que estás en un burnout laboral!

El síndrome de burnout laboral, hace referencia al desgaste físico y mental que puede sufrir un trabajador después de percibir que existen grandes diferencias entre la realidad de su vida laboral y sus idealizaciones. Es un término que en la actualidad ha cobrado mucha fuerza; ya sea por la insatisfacción de estar en un trabajo que realmente no se desea, altos niveles de presión ejercidos por los directivos, la escasez de empleos o los estragos y cambios que trajo la pandemia a la vida laboral de muchos.

Características del burnout laboral

Este síndrome se expresa con respuestas inadecuadas al estrés laboral; es decir, conductas y comportamientos negativos ante situaciones del trabajo que podrían manejarse de mejor manera. Típicamente se manifiesta con las siguientes señales:

Agotamiento físico y mental

En algún momento de la jornada laboral es normal sentirse un tanto cansada o con sueño, la energía no puede mantenerse constante todo el tiempo, sin embargo, este agotamiento se lleva a la casa y se expresa de varias maneras, por ejemplo; perder el interés de sus hobbies o evitar salir o ver a sus amigos.

Dificultades para concentrarse

Te será muy complicado concentrarte en tus tareas y responsabilidades del trabajo; aun las que ya creías tener dominadas. Puedes pasar toda la jornada laboral estancada en una tarea que normalmente se concreta en una o dos horas.

Indiferencia e irritabilidad

Tus compañeros de trabajo notarán cambios en tu comportamiento, particularmente la indiferencia y el desapego, como si ya no te importara en lo más mínimo cumplir con tus deberes. También puede que te perciban más irritable y poco tolerante a la frustración; respondes con hostilidad e incluso agresividad a la menor provocación.

Falta de apetito y problemas digestivos

El apetito suele verse afectado en diversos problemas de índole emocional, y aquí no será la excepción. Puede que comiences a comer menos no porque tengas poco tiempo o un día muy apresurado, sino porque genuinamente no tienes hambre, por lo que también podrías bajar de peso.

Problemas de insomnio

El burnout laboral también es visible en horarios fuera de tu jornada laboral. Es probable que se presenten dificultades para dormir; pasar la mayor parte de la noche dando vueltas en la cama pensando en situaciones particulares del trabajo que generan estrés o ansiedad.

Si bien existen muchas técnicas para lidiar con el burnout, el mindfulness por ejemplo, lo mejor es que visites a un psicólogo para que te guíe en tu proceso de sanación y así puedas tomar las decisiones necesarias para devolverle la paz a tu vida.