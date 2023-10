¿Qué significa despertar a las 3:00 am en Halloween y Día de Muertos?

¿Por qué dicen que las 3 am es la “hora de los muertos”? Te explicamos por qué se dice que a esta hora el velo entre los vivos y los muertos es más delgado

Nuestros hábitos diarios pueden provocar que no tengamos un sueño profundo, como tomar café en la noche, cenar alimentos pesados, el uso de dispositivos electrónicos y realizar actividades físicas antes de dormir. El insomnio también suele aparecer de forma recurrente en las personas que sufren trastornos emocionales, estrés, ansiedad, pero ¿qué pasa cuando no cumples con estos puntos y aún así te despiertas constantemente de madrugada, en específico a las 3:00 o 3:33 am?

¿Qué significa despertar todos los días a las 3:00 o 3:33 am durante época de Halloween?

La hora del demonio

No te asustes, pero durante Halloween y Día de Muertos es más común que te despiertes a las 3 de la mañana debido a los rituales y ofrendas que se le hacen a los seres fallecidos; este horario también es conocido como “la hora de la muerte”. ¿Por qué se llama de esta forma? Resulta que esta hora tiene diversos significados espirituales y connotaciones paranormales debido a las películas de terror. Pero ¿qué tanta verdad hay en esta perturbadora leyenda relacionada con las 3:00 am?

De acuerdo al género de terror, despertar a esta hora indica que un suceso paranormal está sucediendo cerca de ti. La parapsicología asegura que las 3:00 am es un horario con mucha actividad demoniaca, espiritual y extrasensorial, por lo que se facilita contactar presencias y espíritus de otras dimensiones. Incluso se dice que a esta hora hay un velo mucho más delgado entre nuestra realidad y la de los muertos, por lo que a las personas fallecidas les es más sencillo ponerse en contacto con los vivos.

Además, hay otra hora en específico que aterroriza a los creyentes del mundo paranormal: las 3:33. La religión católica señala que Jesús falleció a las 3 de la tarde, por lo que algunos aficionados de la numerología han señalado que el número del diablo es el 666, y al ser el 3:33 la mitad de esta terrorífica cifra, han relacionado esta hora con la muerte de Jesucristo. “El diablo siempre busca oponerse a Dios y hace todo lo posible para burlarse de sus símbolos, pero a la vez, imitarlos”, dijo el teólogo Jesús González.

¿Y la explicación científica?

Si no crees en lo paranormal ni en otras dimensiones, entonces te decimos lo que dice la medicina tradicional china sobre despertarse a esta hora: “Si te despiertas todos los días a estas mismas horas puede que tengas problemas asociados a los pulmones, como neumonía o asma, dificultades respiratorias u obstrucciones por mucosidad, y es posible que sufras ataques de tos o estornudes con frecuencia”. Y es que los expertos señalan que nuestros órganos tienen un horario específico en el que trabajan más intensamente, por eso nuestro reloj biológico nos despierta a la misma hora frecuentemente.