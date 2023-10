Cambia tu vida radicalmente de forma positiva con ayuda de estos sencillos hábitos que debes adoptar a partir de los 30 años.

Los hábitos que pones en práctica día con día definen hacia dónde vas y dejan claro el tipo de futuro que tendrás. Por eso, es importante que una vez que cumplas los 30 años, comiences a adoptar ciertos hábitos que no solo te ayudarán a ser más feliz, sino que mejorarán tu salud y estado de ánimo de forma casi automática. Te decimos cuáles son...

Los 10 hábitos que debes comenzar a adoptar a los 30 años antes de que sea demasiado tarde

Haz ejercicio

A los 30 años, la masa muscular comienzar a disminuir de forma progresiva, por lo que es necesario que comiences a hacer ejercicio no solo para trabajar en tu figura, sino para reactivar la fuerza muscular. Te recomendamos realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física a partir de que cumplas esta edad.



Bájale a las noches de fiesta

Cambia las salidas a la discoteca por noches de película para que puedas dormir al menos ocho horas diarias y tu salud no se vea afectada. A los 30, si no tienes una rutina de sueño saludable, podrías puede sentirte cansada y tu rendimiento podría bajar.

Los 3 hábitos que te ayudarán a sobrevivir a un fin de semana de fiesta Getty Images

Cambia tus horarios

Te prometemos que serás más productiva y tu estado de ánimo mejorará si comienzas a dormirte a las 9:00 p.m para despertarte a las 5:00 a.m. No solo tendrás más autocontrol y disciplina, sino que el día te rendirá para hacer más cosas y por lo tanto desarrolarte en distintas áreas.



Rodéate de personas de alto valor

Júntate con personas que te sumen y no te resten, cuya frecuencia y energía vibren tan alto como la tuya. Expertos como John Mattone aseguran que es de suma importancia rodearse de personas positivas para alcanzar el éxito, pues está comprobado que frecuentar a gente optimista tiene un efecto automático de motivación.

Mantén tu vida alejada de las redes sociales

No es necesario que compartas cada logro en tus redes sociales; te aseguramos que si comienzas a celebrar tus éxitos en privado, todo comenzará a fluir mucho mejor. En muchas ocasiones, las celebridades e influencers distorsionan nuestra visión y la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Concéntrate en el presente, en lo real y en lo que realmente te hará ser más productiva.



Cambia el entretenimiento barato por libros de valor

Deja el TikTok, los videos virales sin contenido educativo y el entretenimiento barato y acude a libros que te aporten conocimiento y herramientas para convertirte en una mejor persona, ya sea a nivel empresarial, social o personal.

Los 10 hábitos que debes comenzar a adoptar a los 30 años antes de que sea demasiado tarde Instagram @belen_soto

Sal de tu zona de confort

La vida de va en un abrir y cerrar de ojos; si a los 30 años no has salido de tu rutina, es momento de que lo hagas. Toma esa oportunidad que tanto miedo te da, haz el viaje que tanto has tenido en mente y atrévete a abrir puertas nuevas aunque no sepas lo que habrá detrás de ellas.



Aprende a decir “no”

Deja a un lado lo que los demás puedan pensar de ti y enfócate en lo que te hará sentir bien a nivel personal. Vela por tu salud y bienestar, por tus intereses y por lo que te hará un bien a futuro. Aprender a decir “no” te evitará muchas situaciones de incomodidad, tanto a nivel social como personal.

Los 10 hábitos que debes comenzar a adoptar a los 30 años antes de que sea demasiado tarde Getty Images

Emprende

Atrévete a ser tu propia jefa y lleva a cabo ese negocio que siempre has tenido en mente. Puede parecer difícil adentrate en el mundo del emprendimiento, pero una vez que encuentras la fórmula, te sentirás libre, empoderada y eficaz.



Dedica tiempo a tus seres queridos

Aprende a establecer horarios y cuando te encuentres en una reunión familiar, deja las redes sociales y enfócate en generar tiempo de calidad con tus seres queridos. El tiempo se va y podrías arrepentirte de no haber generado los suficientes recuerdos con las personas que más quieres.