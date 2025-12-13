Suscríbete
Wellness

Friendly Reminder: hoy no tienes que tenerlo todo resuelto (y eso también está bien)

En un mundo que te exige productividad, claridad y éxito 24/7, darte permiso de pausar también es un acto de amor propio.

Diciembre 13, 2025 • 
Leilani Aviles
relajar.jpg

Hoy no es para correr, competir ni exigirte respuestas que todavía no llegan. Hoy es para respirar, hacer lo que sí puedes y soltar la presión de “deberías estar más adelante”. Spoiler: vas exactamente donde necesitas estar.
A veces avanzar no es hacer más, sino escucharte mejor. Tomarte un café sin prisas. Apagar notificaciones. Decir que no. Dormir un poco más. Elegirte sin culpa.
La vida no se construye solo en los días productivos, también en los días tranquilos, confusos y silenciosos. Ahí también pasa algo importante: te estás cuidando.

Mensaje Cosmo:

No todos los días son para brillar fuerte. Algunos son solo para sostenerte… y eso también cuenta. ✨💗

Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
